Kapři už zase lapají po dechu
Prodej živých ryb patří k českým Vánocům stejně jako bramborový salát. Za známým obrazem se ale skrývá realita, o níž se pomalu začíná víc mluvit
Blíží se Štědrý den. Supermarkety hrají koledy už od října, ale opravdové napětí začíná až ve čtvrtém adventním týdnu. Opozdilci shánějí poslední dárky. Prodavači doplňují zásoby brambor na salát. Holubi vyčkávají na drobky z trdelníků.
A právě v tomto shonu se v ulicích měst, na vánočních trzích a parkovištích supermarketů po celé republice začínají objevovat mohutné kádě plné vody. Děti na špičkách koukají přes okraj, oči zvědavě vykulené, bříšky prstů jen tak tak dosáhnou na hladinu. Voda je ledová, ale co víc, voda je hladí zpátky, kluzce a šupinatě. Kádě jsou plné živých kaprů lapajících po vzduchu.
Prodejci jednoho kapra po druhém vytáhnou na vzduch. Ty za daných okolností šťastnější omráčí úderem palice na hlavu a ihned jim přetnou žábry, aby ryby rychle vykrvácely. Ty méně šťastné si přejí zákazníci odnést živé, aby je později ve správný čas zabili sami. Než lidé dorazí domů, kapři se pomalu dusí v igelitových taškách.
Kapr ve vaně
