Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
2. 11. 2025

Česká dálnice k moři

Tomáš Brolík

Polský premiér Donald Tusk oznámil na sítích svým spoluobčanům, že „Češi mají konečně dálnici až k Baltu“. Kromě vychloubání v tom byl i malý kus polského pobavení nad menším sousedem, který nemá moře a rád k němu jezdí, hlavně si ale ze stavby vlastních dálnic vytvořil trochu mindrák. 

Po polské autostrádě S3, jejíž dokončení Tusk ohlašoval, lze teď skutečně dojet z Krkonoš za čtyři hodiny až k pobřeží Baltu. Přitom ještě před dvaceti lety se polští motoristé směřující na západ snažili co nejdřív vklouznout za českou hranici, uniknout vlastním rozbitým cestám a vstoupit do českého království rychlé jízdy. Dnes se Česku vyhýbají, jak dlouho to mapa dovolí.

Cestování po Polsku se totiž v posledních dvaceti letech ohromně proměnilo. Dálnice patří k nejlepším v Evropě, a navíc jsou bez mýtného. V politicky citlivé disciplíně „otevírání nových úseků dálnic“ tak polští politici porážejí ty české na hlavu.

Jak je to možné? Polsko je prázdnější zemí, takže staví na zelené louce. Kvůli své rozloze a zoufalému stavu silnic se dálnice staly mnohem větší prioritou než u nás. 

