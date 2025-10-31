0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Česko31. 10. 20255 minut

Jediný vládní poslanec z generace Z chce měnit školství a nikoho neurážet

Motorista Matěj Gregor reprezentuje novou vlnu politiků-influencerů

František Trojan

Za pět let toho stihl opravdu hodně. Mluvil na náměstích v době protipandemických demonstrací svolávaných Jindřichem Rajchlem, vypracoval se jako youtuber, kandidoval za Svobodné a byl zvolen zastupitelem městské části Ostrava-Vítkovice. Začal pracovat jako učitel češtiny a historie, spoluzakládal mládežnickou organizací Motoristů nazvanou Motorgen a předtím protiunijní spolek Odchod. A až 3. listopadu složí slib, stane se Matěj Gregor ve svých třiadvaceti poslancem a k tomu místopředsedou klubu Motoristů.  

Pozoruhodný seznam by na někoho mohl působit jako neukotvenost, ale Gregor v téhle cestě vidí jasnou logiku. Když mu bylo 13 let, přišel o staršího bratra, který spáchal sebevraždu. A tehdy si uvědomil, že se nechce utápět ve smutku, ale chce se „neustále posouvat a zkoušet něco nového“. 

V době covidu zjistil, že tak chce činit ve veřejném prostoru, a tuhle misi jednoznačně splnil. Pořídil si kameru a začal natáčet videa na YouTube. „Mým snem v pokoji u rodičů bylo, aby byla poptávka po tom, co jsem říkal,“ vysvětluje dnes v Malostranské besedě naproti Poslanecké sněmovně, kde už má svou kancelář. Tam se ale zatím sejít nemůžeme – ještě si ji nestihl zařídit, proto úřaduje z podniku na Malostranském náměstí. 

