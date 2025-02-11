0:00
Pět českých zpráv

Nový rektor Karlovy univerzity

Univerzita Karlova (UK) má nového rektora. Akademický senát UK do funkce pro příští čtyři roky zvolil dlouholetého děkana Přírodovědecké fakulty UK, analytického chemika Jiřího Zimu. V čele univerzity vystřídá dosavadní rektorku, profesorku histologie a embryologie Milenu Králíčkovou. Zima byl zvolen ve druhém kole 40 hlasy, jeho protikandidátka Králíčková získala 27 hlasů. Funkční období v roli rektora UK mu začne v únoru příštího roku. Do funkce ho ještě musí jmenovat prezident Petr Pavel. 

Demonstrace kvůli ukrajinské vlajce

Desítky lidí se minulý čtvrtek na terase Národního muzea v Praze na Václavském náměstí dožadovaly navrácení ukrajinské vlajky na průčelí jeho historické budovy. Během happeningu s názvem Vraťme vlajku na Muzeum!, který pořádala skupina Kaputin, pořadatelé vztyčili ukrajinskou vlajku na kovovou konstrukci před hlavním vchodem do historické budovy. V projevech kritizovali za svěšení vlajky ředitele muzea Michala Lukeše a ministra kultury Martina Baxu (ODS) a vyzvali vedení muzea, aby oficiálně vrátilo vlajku jako symbol svobody na zeď muzea, kde byla od počátku Putinovy války až do letošního léta. Muzeum už dříve uvedlo, že ji nechalo v létě sundat kvůli propagaci výstav, aby bylo místo na bannery.

