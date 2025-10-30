Ostrov blažených, kteří volí antisystémové populisty?
Reportáž časopisu Die Zeit o tom, jaké vlastně je dnešní Rakousko
Bez kancléře to nemůže začít. Na hlavním náměstí ve Vídeňském Novém Městě se sešlo několik desítek lidí, kteří se zdraví slovy „má úcta“ a polibky na tvář. Jsou zralého věku a jsou oblečení v tlumených barvách – v tento letní večer se zkrátka na první pohled sešli tradiční voliči lidovecké strany ÖVP, aby oslavili svátek s nádherně výmluvným názvem „Fassl im Gassl“ (volně přeloženo „soudek v ulici“). Alkohol a politika, to je osvědčená kombinace – což si myslel i Christian Stocker, který s tímto nápadem přišel v roce 2007, když tu byl ještě místostarostou. Dnes je rakouským kancléřem a přijel jako čestný host.
Je 26. srpna, Rakousko se probouzí z letního útlumu a čelí samým špatným zprávám. Inflace v zemi dál roste a ratingová agentura Moody’s snižuje hodnocení země. V USA běsní Donald Trump, v Pásmu Gazy umírají civilisté, Rusko postupuje na Ukrajině. Ve Vídeňském Novém Městě se ale lidé při čekání smějí a popíjejí. Spolkový kancléř Christian Stocker však musí ještě absolvovat jedno zasedání – valnou hromadu městské kapely. Od roku 2017 stál v čele tohoto spolku a dosud neměl čas odstoupit z funkce. Dělá to teď „s těžkým srdcem“, jak říká – a my mu to věříme.
Ve Vídeňském Novém Městě se člověku nevyhnutelně vybaví proslulé rčení o Rakousku jako „ostrově blažených“ – uzavřeném a spokojeném. Doma je prostě nejlíp, což je vidět i na Stockerovi, který na pódiu nejprve mluví o Trumpovi a pak předává slovo „Reinimu“, který právě načepoval pivo – dárek k narozeninám. Starší pán něco zamumlá do mikrofonu; není mu rozumět, ale cítíme, že to jde od srdce. Kancléř Stocker se usmívá.
Předseda populistické strany Svobodných (FPÖ) Herbert Kickl v poslední době mluví o „ostrově blažených“ nápadně často. Ale nepoužívá ho k popisu současného stavu, nýbrž jako vizi budoucnosti, jako svou variantu trumpistického příslibu Make Austria Great Again. V jeho projevech – a z pohledu milionů jeho sympatizantů – Rakousko zbankrotovalo a ztratilo někdejší vysokou kvalitu života.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu