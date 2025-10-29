Hvězda Starostů chce lidem na periferii vrátit naději
Nový poslanec za STAN Jan Papajanovský plánuje prosazovat téma nižšího zdanění práce a nebýt příliš rozkročený
V roce 2018 to byl rekord: Jan Papajanovský se stal nejmladším starostou v zemi, rodné město Česká Kamenice na severu Čech začal řídit ve třiadvaceti. Nyní přišel další úspěch, který přesně zapadá do kariérní logiky jeho strany STAN. Po sedmi úspěšných letech v křesle se stal jednou z komet nedávných parlamentních voleb: v Ústeckém kraji vyskočil díky preferenčním hlasům z posledního místa kandidátky až do jejího čela a bude jediným tamním zástupcem Starostů v Poslanecké sněmovně.
Kroužkování, které ho nečekaně vyneslo k mandátu, udělalo věkový průvan i ve složení poslaneckých klubů řady jiných stran. Papajanovský není jediný, kdo uspěl z nevolitelné pozice, a platí to i pro STAN: na načekanou štaci v dolní komoře se připravují mladší kolegyně z jeho domovské strany. Do vysoké politiky pronikly bez větších zkušeností z nižších pater – a právě v tom se novopečený ústecký poslanec odlišuje.
Málo diplomacie
Kromě sedmi let řízení pětitisícového města vedl loni Starosty v krajských volbách, po nichž ho předseda hnutí Vít Rakušan označil za jednoho z vycházejících talentů. Kořeny jeho letošního úspěchu tak leží v desetiletí komunální práce – založení lokální strany Koalice pro Kamenici za jeho studentských let ho nakonec vyneslo až do dolní komory.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu