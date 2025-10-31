V Číně je konkurence mnohem nelítostnější než ve Spojených státech
S kanadským analytikem Danem Wangem o čínských inženýrech, amerických právnících a o tom, proč by lidé v Evropě měli víc prahnout po penězích
USA řídí právníci a Čínu inženýři – a od toho se odvíjí rozdílnost obou supervelmocí nejen v oblasti průmyslu a technologií. Ve své nové knize Breakneck to tvrdí kanadský technologický analytik a publicista Dan Wang, který v Číně strávil část života. Tamní politické vedení podle něj věří, že každý problém ve společnosti lze vyřešit inženýrsky – a posedlost budováním se zdaleka neomezuje na domy a infrastrukturu. „Právníci jsou velmi dobří v zastavování projektů. A domnívám se, že také proto ve Spojených státech prakticky nikde nenajdete funkční infrastrukturu. Na druhou stranu tam nemáte nesmyslné nápady, jako byla například politika jednoho dítěte,“ říká v rozhovoru pro Respekt.
V čem se odráží, že Číně vládnou inženýři?
Čínu označuji přímo za inženýrský stát – v různých obdobích nedávné minulosti mělo celé nejvyšší vedení Komunistické strany vzdělání v inženýrských oborech. A inženýři hledají řešení všech problémů tak, že prostě něco vybudují. Proto často píšu o tom, jak Čína staví ohromné množství bytů, uhelných elektráren, solárních parků, mostů či silnic. I ekonomiku Čína chápe jako inženýrský projekt. Viděli jsme, jak se prezident Si Ťin-pching rozhodl odtáhnout velkou část ekonomiky od realitního sektoru a nasměrovat mnoho talentovaných mladých lidí z financí a spotřebitelských technologií do letectví, polovodičů a dalších strategických odvětví. A v zásadě i se společností země zachází jako s inženýrským projektem. To se týká třeba politiky jednoho dítěte či strategie nulového covidu. Společnost a lidi Čína vnímá jen jako další stavební materiál, který lze podle potřeby zbourat a znovu vytvarovat.
A co Spojené státy, kterým vládnou právníci?
