Kultura2. 11. 20252 minuty
Album týdne: Mutanti hledaj východisko, ale ani Rada starších si s tím neví rady
Svolat zasedání rady starších není snadné, ale dvojici Mutanti hledaj východisko se to podařilo. Nejnovější nahrávka Jiřího Konvalinky a Jana Vejražky nazvaná právě Rada starších vychází z pocitů, které přináší střední věk doprovázený uvědoměním si, že svět se začíná ubírat směrem, jemuž člověk už pomalu přestává rozumět. Jak to řešit? Nejlépe požádat o pomoc někoho, kdo má zkušenosti.
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Minulý týden3 minuty
Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Ivan Lamper2. 11. 2025
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Respekt/Despekt
Zen žen
Lela Geislerová2. 11. 2025
Literatura3 minuty
Táňa (ne)uměla žít
Josef Chuchma2. 11. 2025
Agenda3 minuty
Pět českých zpráv
Jeden den v životě3 minuty
Zastav se a zírej
Jitka Zapletalová2. 11. 2025