Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Kultura2. 11. 20252 minuty

Album týdne: Mutanti hledaj východisko, ale ani Rada starších si s tím neví rady

Pavel Turek

Svolat zasedání rady starších není snadné, ale dvojici Mutanti hledaj východisko se to podařilo. Nejnovější nahrávka Jiřího Konvalinky a Jana Vejražky nazvaná právě Rada starších vychází z pocitů, které přináší střední věk doprovázený uvědoměním si, že svět se začíná ubírat směrem, jemuž člověk už pomalu přestává rozumět. Jak to řešit? Nejlépe požádat o pomoc někoho, kdo má zkušenosti.

