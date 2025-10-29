Otesánek jménem AI: Umělá inteligence už spotřebovává víc elektřiny než celé Česko
Chatboti a další chytré stroje brzy začnou polykat více energie než těžba bitcoinů. Kolik přesně, nikdo neví
Ostravský superpočítač Karolina sídlí ve dvou řadách skříní, které spolu s dalším hardwarem vyplňují halu o rozměrech menší tělocvičny. Svým vzhledem tak dělá čest „hrdinům“ sci-fi příběhů, jako je inteligentní počítač HAL 9000 z Vesmírné odysey Arthura C. Clarka. Obdiv však vzbuzují i jeho parametry: počítat umí jako nejméně sto tisíc propojených notebooků a maximální energetický příkon má kolem jednoho megawattu.
To znamená, že kdyby běžel na maximum – v praxi k tomu obvykle nedochází –, polykal by tolik elektřiny jako běžné české městečko o více než tisíci domácnostech. Většina jí padne na výpočty samé, část pak spotřebovává chlazení nebo také úprava vzduchu v hale. Obsah kyslíku je tu kvůli riziku požáru snížen z obvyklých 21 procent na 15, což znamená, že se tu dýchá jako v nadmořské výšce 2700 metrů.
Karolina se nachází v IT4Innovations, národním superpočítačovém centru při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě, které se zabývá hlavně vědeckými výpočty. Pobyt uvnitř tohoto stroje má ovšem blízko k tomu, co by spatřil návštěvník, který by fyzicky vstoupil do „mozku“ současné umělé inteligence vyvinuté soukromými firmami, jakou představuje třeba populární jazykový model ChatGPT společnosti OpenAI. Ovšem až na rozměry – ty jsou u Karoliny stále spíše trpasličí. Hardware, na němž po dokončení tréninku běží velké chatboty, může být rozptýlen ve více datových centrech, jinak řečeno v mnoha rozlehlých budovách připomínajících svým vzhledem sklady či tovární haly plné skříní s počítačovým vybavením.
Celková plocha, kterou jazykové modely a další druhy AI, jako jsou jazykové překladače, pokročilé internetové vyhledávače nebo generátory videa, pro hardware potřebují, není známa; firmy jako Microsoft, Google či OpenAI ji neprozrazují. A stejně tak si nechávají pro sebe i spotřebu energie a další environmentální náklady, jako je spotřeba vody ke chlazení nebo emise skleníkových plynů, které kvůli tomuto druhu strojové inteligence unikají do ovzduší. Zveřejnění informací by neprospělo snaze tvůrců líčit umělou inteligenci v jednoznačně pozitivním světle, bez negativních dopadů.
