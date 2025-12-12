0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Miliardář Tykač vyráží do boje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí12. 12. 202511 minut

Mezi metalem a svištěním kulek. Tři dekády smutného míru v Bosně a Hercegovině

V prosinci 1995 ukončil podpis Daytonské dohody vražednou řež mezi národy Bosny a Hecegoviny. V zemi ale dodnes přetrvává napětí mezi etnickými skupinami

Magdaléna Fajtová

Když začala válka v Bosně, bylo Eldaru Fazlagićovi deset let. Bylo jaro roku 1992 – jugoslávská federace už se v té době nezadržitelně rozpadala; Slovinsko bylo rok nezávislé a Chorvatsko o samostatnost už rok bojovalo. Když referendum o samostatnosti vyhlásilo i vedení tehdejší Socialistické republiky Bosna a Hercegovina, přišla válka i do Eldarova domova. „Měli jsme s maminkou a sestrou možnost evakuovat se z Bosny hned v prvních týdnech. Doufali jsme, že se válka za pár měsíců přežene, a odjeli jsme proto do Chorvatska. Táta v Bosně zůstal – z pracovníka horské služby se stal voják, později během války dostal práci instruktora alpinismu pro speciální policii,“ říká čtyřicátník Eldar Fazlagić v kavárně na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad.

Jeho rodné Sarajevo začaly ostřelovat jednotky bosenských Srbů odmítajících odtržení Bosny od Jugoslávie, kde klíčové posty – v politice i armádě – tehdy ovládali etničtí Srbové. Eldarův otec bojoval proti nim, za nezávislost. „S maminkou a sestrou jsme nejdříve dorazili do Splitu – dovezli nás do nějaké evakuační haly, myslím, že to byla tělocvična. Nebylo tam už místo, a tak pro nás maminka, která měla dohromady jen asi 50 německých marek, našla na jednu noc ubytování v nějakém malém hotelu. Taxikář, který nás tam vezl, ani nechtěl peníze,“ říká Eldar a při vzpomínce se na chvíli zasekne a zmocní se jej úzkost. „Je pro mě těžké o tom mluvit. To jsou bohužel pozůstatky traumatu,“ vysvětluje.

Jedna noc v hotelu je tehdy stála vše, co u sebe měli. Poté přebývali asi měsíc v jednom pokoji u rodiny pracovníka humanitární organizace, ale být dlouho u cizích lidí bylo těžké. „Maminka se snažila najít nějaké místo, kde bychom se cítili všichni lépe, a nakonec nám ubytování nabídla jedna naše vzdálená příbuzná ve městě Orebić,“ vzpomíná Eldar. „Ale tam jsme po čase začali překážet.“

↓ INZERCE

V různých částech Chorvatska v té době probíhaly boje – v Orebići sice ne, ale v celé zemi v kontextu války sílil chorvatský nacionalismus, který byl sice namířen zejména proti Srbům, ale dotýkal se často i uprchlíků z Bosny. Když například Eldara maminka poslala do pekárny pro chleba, odmítli mu ho prodat – prozradil se tím, že ačkoli mluvil prakticky stejným jazykem, místo chorvatského výrazu pro chleba „kruh“ použil bosenský „hljeb“. Eldarova matka se po několika měsících života v Chorvatsku rozhodla k riskantnímu a nečekanému kroku – spolu se svými dětmi se vrátila za manželem domů, do obléhaného Sarajeva. A to v roce 1993, který byl nakonec ze všech čtyř let bosenské války pro město Sarajevo co do počtu obětí vůbec nejtragičtějším.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články