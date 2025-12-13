„Přidej, moje babička je rychlejší než ty.“ Jak romský boxer zachraňuje děti před průšvihy
Po trénování ohrožené britské mládeže chce Ladislav Buriánský otevřít novou tělocvičnu v Berouně
Sluncem zalitou tělocvičnou v prvním patře sportovního areálu v Berouně se rozléhají hlasité rány. Po místnosti se pohybuje čtveřice romských mladíků, z nichž dva mají na rukou boxerské rukavice a další dva polstrované odrážeče neboli lapy. Dvojice chlapců v rukavicích do nastavených lapů buší ze všech sil. Po pár minutách intenzivní akce jejich tempo viditelně polevuje, urostlý holohlavý muž v červené teplákové soupravě, který celou dobu krouží kolem, jim ale nedovolí přestat. „Přidej, moje babička je rychlejší než ty,“ zní tělocvičnou a na zpocených tvářích se mihne úsměv.
Tihle kluci ve věku od šestnácti do dvaceti ještě před pár měsíci trávili volná odpoledne většinou doma nebo poflakováním se po ulicích Berouna. Od letošního léta se však pravidelně scházejí na trénink. Hlavním cílem přitom není vychovat z nich budoucí boxerské šampiony. „Neučím je jenom boxovat, ale i to, jak se postavit k životu,“ říká trenér Ladislav Buriánský (36), který tuto aktivitu vymyslel a organizuje. Pravidelné docházení na tréninky podle něho mladým lidem ve složitém období dospívání vedle fyzické kondice dává i sebevědomí a disciplínu a pomáhá jim třeba čelit šikaně ve škole. Bývalý boxer, jehož kariéru předčasně ukončila autonehoda, před pár lety podobné tréninky vedl ve Velké Británii, kde jde o rozšířený koncept prevence kriminality mladistvých. Teď se snaží boxem podpořit i mládež v Berouně, kam se z ostrovů před pár lety přestěhoval.
A co se původně zrodilo jako spontánní setkání na plácku mezi paneláky, postupně přerůstá v seriózní projekt. Buriánský si před pár týdny zaregistroval oficiální spolek Street Games Boxing Academy, se kterým má do budoucna velké plány: Chce vytvořit místo, kde bude dospívající chlapce i dívky z města i okolí vést k boxu, ale také s nimi probírat problémy doma a ve škole a celkově je správně směrovat. „My tu měníme životy těch lidí,“ vysvětluje svou motivaci k činnosti, kterou dělá bezplatně ve volném čase. Vše je teprve na začátku, k iniciativě se však staví vstřícně i místní samospráva a Buriánský věří, že celý projekt časem získá i hmatatelnou podporu.
Příliš rychlá kariéra
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu