Spolupráce USA s Ruskem proti EU? Čeká nás festival dezinformací
S Věrou Jourovou o našem novém nepříteli Donaldu Trumpovi a o tom, co by v EU nechala prohnat umělou inteligencí
Jak jako bývalá evropská komisařka rozumíte slovům z nové bezpečnostní strategie USA, že Evropa čelí ztrátě národní identity a tím i „hrozivé perspektivě zániku civilizace“?
Vnímám to jako výraz totální ignorance. Kdo jsou, aby se vyjadřovali o naší identitě? Jestli nám ji někdo bere? Jestli jsme civilizace na pokraji zániku?
Objevily se různé názory, jak by na to měla EU reagovat. Někdo soudí, že je lepší přejít to mlčením. Bývalý vysoký představitel pro zahraniční politiku Josep Borrell prohlásil, že evropští lídři musejí přestat předstírat, že Trump není naším protivníkem, a posilovat evropskou suverenitu. Co je podle vás lepší?
S Josepem Borrellem jsem měla spoustu sporů, dokonce mě nazýval rusofobkou. Nevěřil, že by chtěl Putin zaútočit na Ukrajinu, takže jsme byli často ve sporu. Ale v tomhle s ním souhlasím. Pozice Evropy vůči Americe musí být: já pán, ty pán. Musíme zmobilizovat veškeré sebevědomí a v zásadě se chovat v souladu s větou, kterou podle mě do té strategie dostal Marco Rubio nebo někdo podobně příčetný. Tedy že by Amerika neměla Evropu ztratit. Ani my bychom neměli ztratit Ameriku, a nejrychleji ji ztratíme, když se začneme chovat vazalsky, podlézavě. To by byla podle mě špatná strategie.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu