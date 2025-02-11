Kultura2. 11. 20252 minuty
Film týdne: Tahle země není pro lidi slabé na srdce. Radu Jude si v novince o současném rumunsku tříbí smysl pro černý humor
„Musíš to dělat na rytmus písničky Stayin’ Alive,“ radí policista kolegovi, v jakém rytmu má masírovat srdce při pokusu o záchranu člověka. Pro názornost mu slavný hit kapely Bee Gees z Horečky sobotní noci zanotuje. Srdce, které potřebuje v posledním filmu rumunského režiséra Radua Judeho Kontinental ’25 křísit, patří bezdomovci, kterého našla zásahová jednotka v ilegálně obývaném sklepě v transylvánském městě Kluž. Přivedla ji za ním exekutorka (vynikající Eszter Tompa), která se snažila muže vystěhovat ze squattu, aby na jeho místě mohl developer postavit butikový hotel pro německé byznysmeny. Je to lidská i společenská tragédie, ale poprvé, a rozhodně ne naposledy se divák neubrání smíchu.
