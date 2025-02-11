0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

My jedeme, a vy budete koukat
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Literatura2. 11. 20253 minuty

Krystalické fragmenty

Petr A. Bílek

Bianca Bellová zaujala před deseti lety dystopickou novelou Jezero. Od té doby si drží úroveň kvalitního psaní, které není elitně experimentální, ale ani nesklouzává do líbivých končin, v nichž se předvádějí exaltovaná traumata vyhřeznuvší z rodinného či dějinného pozadí. V posledních letech vydává knihy rychlým tempem. Některé zaplní jeden příběh, jiné se řadí do povídkových souborů. Ani její povídky přitom nespoléhají na působivost tématu či dějových peripetií, jimiž si o pozornost říkají čeští bestselleristé. Nabízejí lidi a situace, které nejsou křiklavě zásadní a zlomové. Jádrem je vzpomínka, ohlédnutí či nahodilé setkání, při němž se jen cosi otevře. Právě tím však ukazují, že působivá literatura se rodí odspoda, od schopnosti dobře napsat větu a odstavec a dát krátkému příběhu tvar, jenž dokáže v mysli čtenáře rezonovat i poté, co ho dočte.

Bellová tuto schopnost předvedla už v souboru Tyhle fragmenty (2021) i v provázaném celku čtyř kratších příběhů Transfer (2023). Nová sbírka není zlomová, ale všechny kvality potvrzuje. Nepárá se s vnějškovostmi: název je popisný, povídky jsou do celku vloženy s elementárním řazením, jako když dramaturgové dlouhohrajících desek dbali jen na to, aby rychlou písničku střídala pomalá. Některé vyprávějí aktéři příběhu, v jiných stojí vypravěč mimo a jen si vybírá, skrze kterou postavu se bude dívat. Jednou jsme na Ostravsku, jindy v Japonsku, cestou do Curychu či před vyplutím z Kodaně. A většinou mimo konkrétní čas a prostor. Četba celku pak funguje jako procházka výstavou obrazů: u některých se zastavíme, jiné letmo zhlédneme.

Povídka je příliš malý útvar na to, aby nabídla komplexnější obraz světa. Nabízí výsek – momentální stav, jenž se vyvine. Aktéry moc neznáme a není proč se do nich vciťovat. Situace, v nichž se ocitají, nám ovšem známé jsou, nebo si je umíme představit. A tak sledujeme, jak se postavy nadechují něco udělat, ale většinou jejich odhodlání selže, nebo to okolnosti nedovolí. Tak, jak to taky známe. Možná právě díky tomu z povídek vystupuje smutek: nemožnost či neschopnost pohnout s fádností našich životů, vystoupit ze zaběhaného kruhu, z vazeb, jež nenaplňují a nenabízejí smysl. Soubor však není monotónní. Čteme i příběhy, jak náhoda či intuice naopak zabrání většímu neštěstí. Křehkost pohybu na hraně mezi tragickým a komickým je tím, co umí autorka výborně postihnout.

↓ INZERCE

Současnost staví do centra jedince, jenž se má soustředit na sebe: vylepšovat se, utvářet svůj svět. Bellová svými povídkami jakoby staromódně podotýká, že zas tolik toho nesvedeme, že nejsme pány osudu. A precizností obrazů naší každodennosti i působivostí stylu to dělá velmi sugestivně.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články