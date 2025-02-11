0:00
0:00
Astrounat Brázda
My jedeme, a vy budete koukat
Téma2. 11. 202514 minut

Babišova vláda „manažerů a vlastenců“ se rychle dohodla na proměně země

František Trojan
,
Kristýna Jelínková
,
Ondřej Kundra

Zpráva od předsedy Andreje Babiše vzbudila u budoucích ministrů paniku. Uprostřed týdne jim do společné skupiny napsal, že s Alenou Schillerovou pracují na rozpočtu, který chtějí schválit se stejným schodkem, jaký připravil i Fialův kabinet. Tedy 286 miliard korun. To kvůli zákonu o rozpočtové odpovědnosti, ale také proto, že Motoristé sobě větší deficity odmítají. Babiš chce současně během prvních měsíců prosadit kroky, které budou znamenat výdaje v desítkách miliard korun – například zrušení navýšení odvodů pro živnostníky. Plány ale narážejí na realitu, proto šéf ANO tlačí na ministry, aby peníze našli. A to ve formě razantních škrtů. 

Ve stejnou dobu, kdy si budoucí vláda zamyšleně četla zprávu od šéfa ANO, schválila koalice svůj program. A v pátek ho Andrej Babiš poslal prezidentovi, netradičně skrz datovou schránku. Jeho finální verzi koalice před médii tajila, ale Respekt ho má k dispozici. Z dokumentu a rozhovorů s budoucími členy kabinetu jasně vyplývá, že volant chtějí otočit euroskeptičtějším a konzervativnějším směrem. 

Nevyvážejme dobro

Karel Havlíček Respektu potvrzuje, že plánují program stavět na „konzervativním půdorysu“. Co si pod tím představit? Nechuť k „zeleným ideologiím“, „nespoléhat se na Brusel“ a „posilovat národní zájmy“, shrnuje Havlíček. 

