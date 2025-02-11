My jedeme, a vy budete koukat
Babišova vláda „manažerů a vlastenců“ se rychle dohodla na proměně země
Zpráva od předsedy Andreje Babiše vzbudila u budoucích ministrů paniku. Uprostřed týdne jim do společné skupiny napsal, že s Alenou Schillerovou pracují na rozpočtu, který chtějí schválit se stejným schodkem, jaký připravil i Fialův kabinet. Tedy 286 miliard korun. To kvůli zákonu o rozpočtové odpovědnosti, ale také proto, že Motoristé sobě větší deficity odmítají. Babiš chce současně během prvních měsíců prosadit kroky, které budou znamenat výdaje v desítkách miliard korun – například zrušení navýšení odvodů pro živnostníky. Plány ale narážejí na realitu, proto šéf ANO tlačí na ministry, aby peníze našli. A to ve formě razantních škrtů.
Ve stejnou dobu, kdy si budoucí vláda zamyšleně četla zprávu od šéfa ANO, schválila koalice svůj program. A v pátek ho Andrej Babiš poslal prezidentovi, netradičně skrz datovou schránku. Jeho finální verzi koalice před médii tajila, ale Respekt ho má k dispozici. Z dokumentu a rozhovorů s budoucími členy kabinetu jasně vyplývá, že volant chtějí otočit euroskeptičtějším a konzervativnějším směrem.
Nevyvážejme dobro
Karel Havlíček Respektu potvrzuje, že plánují program stavět na „konzervativním půdorysu“. Co si pod tím představit? Nechuť k „zeleným ideologiím“, „nespoléhat se na Brusel“ a „posilovat národní zájmy“, shrnuje Havlíček.
