0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

My jedeme, a vy budete koukat
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Respekt • Despekt2. 11. 2025

Respekt/Despekt

Respekt
Astronaut

respekt

Důstojné místo pro dárce těl

Spolek mediků roky vybíral ve sbírkách peníze na pietní místo pro lidi, kteří darovali své tělo Anatomickému ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Těla zesnulých pomáhají při výuce lékařů. Teď se iniciativa završuje: tento týden odhaluje Masarykova univerzita na brněnském Ústředním hřbitově památník dárcům těl se vsypovou hrobkou, do níž budou pozůstatky dárců ukládány. 

despekt

Souzení podle Trikolory

Trikolora, která v uskupení stran kolem SPD míří do vládní koalice, popírá nezávislost soudní moci. Po rozsudku nad učitelkou Martinou Bednářovou (sedm měsíců podmíněně) za ospravedlňování ruských válečných zločinů na Ukrajině Trikolora v prohlášení sdělila, že soudci v tomto případu by měli být „vysvlečeni z talárů“ a soudní znalec „okamžitě vyškrtnut ze seznamu znalců“. 
↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články