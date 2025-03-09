Seznamte se: Světový rekordman a filmová hvězda David Vodstrčil
Mladý muž s Downovým syndromem boří zažité stereotypy
Editorial
Dopisy
Anketa
Respekt • Despekt
Komentář
Být hrdý Čech − jako Miloš, Andrej a Tomio
Marek Švehla
Vládní plán na posílení národní identity má jisté nedostatky
Nezáleží snad na životech Súdánců?
Tomáš Lindner
Je třeba prolomit ticho kolem války, která je stejně hrozná jako ty na Ukrajině a v Gaze
Muselo to přijít, ale místo debaty jsme je okřikli
Ivan Gabal
Co nám zbylo z provokace palestinskými vlajkami na FAMU
Ranní postřeh
Téma
Česko
Další kapitola dotačního dramatu jménem Agrofert
Filip Zelenka
Proč Fialova vláda rozjížděla tak pomalu vymáhání sporných dotací pro Babišovo impérium? A proč nabralo obrátky až těsně před koncem její mise?
Dobrý předseda Tomio Okamura nebude říkat svoje názory na EU nebo NATO
Kristýna Jelínková, František Trojan
Budoucí koalice pokračuje podle dohodnutého jízdního řádu a zvolila šéfa SPD do čela sněmovny
Nastupující vláda chce stopnout peníze pro „politické neziskovky“. Jejich definici ale zatím tají nebo nezná
František Trojan
Programové prohlášení vlády varuje občany před „neziskem“. Možná jen dělá nepřítele z někoho, kdo se nemůže bránit
Taťána Malá: Nejsem fanoušek Okamury. Chci ale věřit, že ústavní funkce ho promění k lepšímu
František Trojan, Kristýna Jelínková
S předsedkyní poslaneckého klubu ANO o změně atmosféry ve sněmovně, Filipu Turkovi a jeho kauzách a o tom, proč byl pro ni důležitý Pavel Blažek
Zahraničí
Reportáž z Ghany: Průkopníci čokoládové revolty se snaží prolomit dědictví kolonialismu
Tomáš Lindner
Většina kakaa se pěstuje na západě Afriky. Proč se tam tedy nevyrábí i čokoláda?
Očekávali, že Trumpem vyděšení voliči se k nim vrátí. Ti ale zatím nevědí proč
Dominika Perlínová
Čerstvé dílčí úspěchy politiků Demokratické strany ve Spojených státech nelze přeceňovat. Možná ale „nakoply“ debatu, jak má partaj dál postupovat
Věda
Kontext
Na začátku jsem dárce sháněla tak, že jsem prostě projela svůj telefonní seznam
Markéta Plíhalová
Se zakladatelkou nadačního fondu AutTalk Kateřinou Sokolovou o tom, jakou pomoc potřebují rodiče autistů, jak vybírá, koho podpoří, a jak jí ve shánění peněz pomáhá, že je bývalou Miss České republiky
ANKETA: Co by dnes pomohlo k dalšímu rozvoji neziskového sektoru v Česku?
Respekt
Neziskové organizace v Česku už dávno nejsou jen spolky nadšenců, kteří chtějí pomáhat. Pracují v nich experti ve svých oborech i profesionální manažeři. Narážejí však na nepředvídatelné financování a také na nedůvěru části veřejnosti prohlubovanou útočnými výroky některých politiků.
Kultura
Chcete filmovou roli? Nemít kamarády a followery? To vadí!
Jindřiška Bláhová
Herci z oblastních divadel, etnických menšin a ženy 50+ to mají v Česku při získávání rolí těžší