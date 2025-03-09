0:00
Obálka vydání 46/2025
46/2025 • 10.–16. 11. 2025

Seznamte se: Světový rekordman a filmová hvězda David Vodstrčil

Mladý muž s Downovým syndromem boří zažité stereotypy

Obálka vydání 45/2025
My jedeme, a vy budete koukat
3.–9. 11. 2025
DAVID VODSTRČIL S AŇOU GEISLEROVOU VE FILMU KARAVAN
Seznamte se: světový rekordman a filmová hvězda David Vodstrčil
Překvapivý objev: moderní vakcíny proti covidu pomáhají v léčbě rakoviny
Lábus: Nechápu, že má můj Instagram takovou sledovanost. Dělám to pro srandu

Editorial

Vlastenectví se neprojevuje na štaflích

Erik Tabery

Ve společnosti je třeba přijímat kompromisy, ale ty se nedělají s hodnotami, ve které člověk věří

Dopisy

Byl vrah obětí, nebo spíše produktem a aktérem zla? A jak vypadá zlo v běžné realitě?

Hana Křístková

Nevím, co vůči střelci cítím, i on je obětí zla

Anketa

Budoucí vláda ve svém programovém prohlášení uvádí, že chce rozvíjet českou národní identitu. Jak si ji představujete?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Být hrdý Čech − jako Miloš, Andrej a Tomio

Marek Švehla

Vládní plán na posílení národní identity má jisté nedostatky

Nezáleží snad na životech Súdánců?

Tomáš Lindner

Je třeba prolomit ticho kolem války, která je stejně hrozná jako ty na Ukrajině a v Gaze

Muselo to přijít, ale místo debaty jsme je okřikli

Ivan Gabal

Co nám zbylo z provokace palestinskými vlajkami na FAMU

Ranní postřeh

Ranní postřeh Jany Matesové: A co potom těch více než sto osmdesát ostatních zemí?

Jana Matesová

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Téma

Ondřej Kundra

Mladý muž s Downovým syndromem boří zažité stereotypy   

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Deset světových zpráv

Respekt

Česko

Další kapitola dotačního dramatu jménem Agrofert

Filip Zelenka

Proč Fialova vláda rozjížděla tak pomalu vymáhání sporných dotací pro Babišovo impérium? A proč nabralo obrátky až těsně před koncem její mise?

Dobrý předseda Tomio Okamura nebude říkat svoje názory na EU nebo NATO

Kristýna Jelínková, František Trojan

Budoucí koalice pokračuje podle dohodnutého jízdního řádu a zvolila šéfa SPD do čela sněmovny

Nastupující vláda chce stopnout peníze pro „politické neziskovky“. Jejich definici ale zatím tají nebo nezná

František Trojan

Programové prohlášení vlády varuje občany před „neziskem“. Možná jen dělá nepřítele z někoho, kdo se nemůže bránit

Taťána Malá: Nejsem fanoušek Okamury. Chci ale věřit, že ústavní funkce ho promění k lepšímu

František Trojan, Kristýna Jelínková

S předsedkyní poslaneckého klubu ANO o změně atmosféry ve sněmovně, Filipu Turkovi a jeho kauzách a o tom, proč byl pro ni důležitý Pavel Blažek

Zahraničí

Reportáž z Ghany: Průkopníci čokoládové revolty se snaží prolomit dědictví kolonialismu

Tomáš Lindner

Většina kakaa se pěstuje na západě Afriky. Proč se tam tedy nevyrábí i čokoláda? 

Očekávali, že Trumpem vyděšení voliči se k nim vrátí. Ti ale zatím nevědí proč

Dominika Perlínová

Čerstvé dílčí úspěchy politiků Demokratické strany ve Spojených státech nelze přeceňovat.  Možná ale „nakoply“ debatu, jak má partaj dál postupovat

Věda

Překvapivý objev: moderní vakcíny proti covidu pomáhají v léčbě rakoviny

Martin Uhlíř

Zjištění amerických výzkumníků přichází v době, kdy Trumpova vláda zahájila tažení proti očkovacím látkám na bázi technologie mRNA – i proti vědě obecně

Kontext

Na začátku jsem dárce sháněla tak, že jsem prostě projela svůj telefonní seznam

Markéta Plíhalová

Se zakladatelkou nadačního fondu AutTalk Kateřinou Sokolovou o tom, jakou pomoc potřebují rodiče autistů, jak vybírá, koho podpoří, a jak jí ve shánění peněz pomáhá, že je bývalou Miss České republiky 

ANKETA: Co by dnes pomohlo k dalšímu rozvoji neziskového sektoru v Česku? 

Respekt

Neziskové organizace v Česku už dávno nejsou jen spolky nadšenců, kteří chtějí pomáhat. Pracují v nich experti ve svých oborech i profesionální manažeři. Narážejí však na nepředvídatelné financování a také na nedůvěru části veřejnosti prohlubovanou útočnými výroky některých politiků.

Kultura

Chcete filmovou roli? Nemít kamarády a followery? To vadí! 

Jindřiška Bláhová

Herci z oblastních divadel, etnických menšin a ženy 50+ to mají v Česku při získávání rolí těžší

Album týdne: Anna von Hausswolff si v kostele prožila velké emoce a teď už se nebojí

Pavel Turek

Film týdne: Co když za osmnáct minut dopadne na Chicago atomová bomba?

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Sára Konečná se ve výjevech ze sauny s mimořádnou elegancí smiřuje s vlastním tělem 

Jan H. Vitvar

Rozhovor

Lábus: Nechápu, že má můj Instagram takovou sledovanost. Dělám to pro srandu

Clara Zanga

Se známým hercem o životním pesimismu, lásce ke kreslení i k tanci a o mladé generaci, která objevuje staré scénky

Literatura

Síla dvojhlasu

Kateřina Čopjaková

Bez žen disentu by se historie sotva ubírala stejným směrem

Cesty českých knih

Jovanka Šotolová

Jeden den v životě

Svatá Barboro, ochraňuj nás

Ondřej Kott

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Jana H. Vitvara

Jan H. Vitvar