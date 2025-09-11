0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Seznamte se: Světový rekordman a filmová hvězda David Vodstrčil
Kultura9. 11. 20252 minuty

Film týdne: Co když za osmnáct minut dopadne na Chicago atomová bomba?

Jindřiška Bláhová

Nové testy jaderných zbraní nařídil na konci října prezident Donald Trump. Jestli to myslel vážně, nebo jak to vůbec myslel, se od té doby dohadují analytici. Faktem je, že po dekádách od konce studené války se jaderné zbraně opět staly tématem s nástupem války na Ukrajině. Rusko hrozí jejich použitím opakovaně – a je to právě nevyzpytatelný vládce Bílého domu, kdo drží prst na tlačítku nukleární apokalypsy. Není tak překvapující, že tvůrci začínají znovu sahat po dlouho zasunutém žánru thrilleru o jaderné hrozbě. Jeden natočila pro Netflix Kathryn Bigelow, držitelka Oscara za snímek Smrt čeká všude.

