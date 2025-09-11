Kultura9. 11. 20252 minuty
Film týdne: Co když za osmnáct minut dopadne na Chicago atomová bomba?
Nové testy jaderných zbraní nařídil na konci října prezident Donald Trump. Jestli to myslel vážně, nebo jak to vůbec myslel, se od té doby dohadují analytici. Faktem je, že po dekádách od konce studené války se jaderné zbraně opět staly tématem s nástupem války na Ukrajině. Rusko hrozí jejich použitím opakovaně – a je to právě nevyzpytatelný vládce Bílého domu, kdo drží prst na tlačítku nukleární apokalypsy. Není tak překvapující, že tvůrci začínají znovu sahat po dlouho zasunutém žánru thrilleru o jaderné hrozbě. Jeden natočila pro Netflix Kathryn Bigelow, držitelka Oscara za snímek Smrt čeká všude.
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Jeden den v životě3 minuty
Svatá Barboro, ochraňuj nás
Ondřej Kott9. 11. 2025
Agenda3 minuty