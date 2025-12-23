0:00
Česko23. 12. 20256 minut

Ondráčka: Mám pocit, že velká část české politiky dělá oligarchii užitečné idioty

Bývalý ředitel Transparency International v knize Kauza Česko popisuje dvacetiletou zkušenost s korupcí, politiky i fungováním země

Filip Zelenka

Nebyl to záměr, ale je symbolické, že nová knížka protikorupčního analytika Davida Ondráčky se na pulty dostala ve chvíli, kdy se k moci vracel Andrej Babiš. Právě nový premiér představuje jeden z problémů Česka, kterými se Ondráčka zabývá – tedy oligarchizaci a obecně vliv zájmových skupin na rozhodování politiků, které často vyústí do korupčních kauz.  

Tyto zkušenosti popisuje v knize Kauza Česko, v níž rekapituluje nejdůležitější příběhy a zásadní okamžiky posledních dvou desetiletí – a jeho hodnocení tuzemských porevolučních dějin není příliš pozitivní. Ostatně podtitul publikace zní Jak mizí miliardy a proč náš stát nefunguje. „Mám pocit, že velká část politiky dělá oligarchii užitečné idioty – někteří to vědí a dělají to záměrně, někteří to ani nevědí a nedělají to ani za peníze,“ charakterizuje bývalý ředitel české pobočky organizace Transparency International stav, který podle něj stále platí.

Na pěti stech stránkách dokládá, jak velký vliv měla korupce na politickou mapu Česka – dopadala na postavy veřejného života i na celé politické strany. Ostatně subjekty jako ANO, Piráti nebo TOP 09 vyrostly ze zklamání voličů tradičních stran (zejména ODS a ČSSD). „Chtěl bych, abychom byli na politiky přísnější,“ říká s tím, že současné strany jsou slabé jak personálně, tak finančně. Což bohatým byznysmenům a vlivovým skupinám zjednodušuje pozici. 

Zachycuje případy, kdy toto nastavení pomohlo z veřejných rozpočtů vyvést miliardy korun. Jednou z nejznámějších kauz, která se táhne až dodnes, byl solární boom v roce 2010. Nově postavené solární elektrárny zprovozněné do konce roku 2010 měly garantovanou vysokou výkupní cenu vyprodukované elektřiny – stát a spotřebitelé dodnes platí zhruba 40 miliard ročně právě za tento průšvih, na kterém se podíleli politici téměř ze všech tehdejších sněmovních stran: tedy ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL i Strany Zelených. 

