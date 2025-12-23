0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Rakovina pro začátečníky23. 12. 2025

Rakovina pro začátečníky – zápisky z léčby. Díl třetí: Jsem dočasně zdravá – ale co teď?

Anka Rothová

Následující text začala psát česko-nizozemská oční lékařka Anka Rothová poté, co jí byl v roce 2021 diagnostikován zhoubný nádor. Zápisky, v nichž popisuje psychické i praktické vyrovnávání se s novou situací, publikujeme na pokračování.

7 Bez nemoci nejsem nic

 Na jaře (a teď je říjen) jsem se dozvěděla, že na skenech není vidět ani stopa aktivní rakoviny, že jsem se stala tzv. cancer-free – bez známek aktivní rakoviny – a díky tomu budu v budoucí době i bez terapie. Napjaté vodítko, které mě mnoho měsíců spojovalo s nemocnicí, je najednou přestřižené a já se ocitám ve vzduchoprázdnu. Tak jsem doufala, že rakovina zmizí, tolik jsem po tom okamžiku toužila – a teď, když přišel, nemám nic pod nohama.

Můj budoucí program je najednou zcela prázdný a já padám někam do černé díry vesmíru. Vysněný cíl se stal realitou, ale pro mě je tato realita naprosto nepředstavitelná. Samozřejmě jsem nesmírně ráda, že mohu déle být s rodinou a přáteli, že se budu účastnit života a chodit do přírody, ale moje role „vyléčeného pacienta“ je naprosto nereálná. Není to vůbec jednoduchá situace. 

