Evropa už vydává na obranu více než polovinu vojenského rozpočtu USA. Ale zatím neutrácí chytře
Mnichovská konference: Se špičkovým německým ekonomem Moritzem Schularickem o roztříštěnosti vojenské výroby v Evropě
Kielský institut pro světovou ekonomiku se proslavil projektem Ukraine Support Tracker, který podrobně sleduje a srovnává pomoc poskytovanou Ukrajině vládami různých zemí. „Myslím si, že v posledních měsících Evropané skutečně plně pochopili, že úkolem není jen udělat pro obranu víc, aby s námi byly Spojené státy spokojené. Ale že jde o to, aby Evropané za určitých okolností obstáli i bez USA po boku,“ říká k současné situaci v Evropě prezident a jeden z nejvlivnějších německých ekonomů současnosti Moritz Schularick.
Z vašich dat vyplývá, že veškerou vojenskou pomoc Ukrajině v posledním roce dodává Evropa. Dokázala nahradit výpadky americké pomoci po nástupu Donalda Trumpa. Není to obrovský úspěch našeho kontinentu, který tak často čelí kritice kvůli své pomalosti a jiným slabinám?
Ano, Evropa dokázala zaplnit mezeru, kterou Spojené státy nezaplnily nejen ve vojenské, ale i finanční a humanitární pomoci. To se Evropě opravdu podařilo, hlavně zásluhou skandinávských zemí a Německa. Zároveň nicméně platí, že celkově je podpora Ukrajiny ve srovnání s našimi ekonomickými a finančními zdroji nízká. Pomoc odpovídá 0,15 HDP Evropské unie – a třeba Německo vydává na vojenskou pomoc Ukrajině zhruba stejně jako na subvence cen nafty.
Kolik z evropské pomoci Ukrajině se vyrábí v Evropě – a slouží tedy i rozvoji zdejšího obranného průmyslu?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu