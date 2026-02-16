Ján Markoš: Ne, obrazovka na Kukurici není jako Eiffelova věž
Pro budovu slovenského ministerstva obrany jsme našli tři lepší přirovnání
U slovenského ministra obrany Roberta Kaliňáka jsou zjevně přesvědčeni, že hlavnímu městu začátkem roku 2026 darovali novou dominantu. Novoučká LED obrazovka, sahající přes sedm pater budovy známé jako Kukurica, má prý být pro Bratislavu tím, čím je Eiffelovka pro Paříž.
Státní tajemník Igor Melicher v televizním pořadu Analýzy 24 řekl: „Můžete promítat rekrutační materiály. Můžete dávat program různých akcí. Já si myslím, že ta obrazovka, která tam je, je něco jako Eiffelova věž. Nejprve se na to nadávalo, ale pak si lidé bez toho už tu scenerii téhle části města nebudou umět představit.“
Přirovnání obrazovky k dominantě Paříže je samozřejmě úsměvné. Už jen proto, že Eiffelova věž byla ve své době něčím radikálně novým. Konstrukčně i esteticky. Čím je nová nebo invenční LED obrazovka na budově ministerstva? Nemá něco podobného každý druhý obchodní dům?
Samozřejmě, každé přirovnání trochu pokulhává. Málokteré však pokulhává tak hrozně moc jako to Melicherovo. Pokusme se tedy ministerstvu pomoci a najít jiná, lepší přirovnání, která by přesněji vystihla, čím se pro nás nová budova ministerstva obrany – i se svou zářící obrazovkou – stala.
