Kultura9. 11. 20252 minuty

Album týdne: Anna von Hausswolff si v kostele prožila velké emoce a teď už se nebojí

Pavel Turek

Odstartoval to její čtyři roky starý zážitek z francouzského města Nantes, kdy se ocitla uvězněná sama v kostele, v němž měla záhy koncertovat. Tucty fanatických věřících zablokovaly publiku vstup dovnitř a nahlas demonstrovaly proti tomu, aby zde švédská hudebnice, zpěvačka a varhanice Anna von Hausswolff, kterou nazývaly satanistkou, vystoupila. Situace se vyhrotila natolik, že koncert skutečně neodehrála, ale pohled na vyobrazené mučednice a světice uvnitř kostela doprovázený řevem davu zvenku ji donutil zamyslet se sama nad sebou a nad svojí rolí umělkyně. Právě proto se její albová novinka vycházející po pětileté odmlce od předchozí, čistě instrumentální varhanní desky jmenuje Iconoclasts – neboli obrazoborci. 

