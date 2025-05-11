Ranní postřeh Jany Matesové: A co potom těch více než sto osmdesát ostatních zemí?
Žijeme ve virtuálním světě. Rozhodujeme se podle virtuální reality. I o svých pocitech i o své budoucnosti. Tento trend sílí a cestu ven zatím neznáme. Český veřejný prostor posledních měsíců i současných dní je jedním z dokladů.
„Spálená země“ a „konec Fialovy hrůzovlády“, tak dosud mluví nejvážnější kandidát na předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o naší realitě. Přední analytici mimo Česko zvedají obočí a s údivem a cukajícími koutky úst se ptají: „Spálená země? A co je potom těch více než 180 dalších, které se na vývoj české ekonomiky dívají s obdivem?“ Vědí přesně, co říkají.
Na světě je 197 států existujících v souladu s mezinárodním právem, 193 z nich jsou členské země systému OSN, 191 jsou členy Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Poslední dvě jmenované instituce měly v říjnu svá výroční zasedání a k této příležitosti obě instituce i většina významných globálních finančně analytických institucí a jednotek každoročně soustředí aktualizace svých ekonomických analýz a prognóz pro globální ekonomiku i její části.
Podle těch letošních je česká ekonomika mezi vyspělými zeměmi jednou z těch, které se nejlépe vyrovnaly s bouřlivými změnami globální ekonomiky. Česká ekonomika vykazuje šestý nejrychlejší ekonomický růst mezi všemi vyspělými zeměmi světa, včetně těch mimo EU. Má druhou nejnižší nezaměstnanost v EU, inflaci pod kontrolou, je jednou z pouhých devíti zemí EU se zatím udržitelným deficitem – tedy zemí, která v současnosti kvůli důvěře finančních trhů nemusí procházet náročnými programy konsolidace osekávání veřejných výdajů nebo zvyšování daní. Poslední ze tří hlavních světových ratingových agentur zvýšila letos výhled důvěryhodnosti českého státu jako dlužníka. Česko má lepší úvěrovou důvěryhodnost než Francie, poprvé v historii, a český stát si půjčuje výrazně levněji než třeba Slovensko. A to i přesto, že Slovensko používá euro, světovou rezervní měnu, což tradičně umazává část nákladů na obsluhu dluhu oproti zemím, které světovou rezervní měnou neplatí.
