Zelená krev poteče s Turkem i bez Turka
Plamínková: Boj o nejkontroverznějšího kandidáta jde do závěrečné fáze. Kdo by mohl být ministrem místo něj?
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Pár desítek minut před svým jmenováním Andrej Babiš 9. prosince prezidentovi předal seznam kandidátů na ministry své vlády. Podle zdrojů z Hradu se jej prezident okamžitě zeptal, zda je na něm i Filip Turek. Když Babiš ubezpečil prezidenta, že nikoli, přešli k neformální debatě. Atmosféru to podle prezidentova okolí výrazně uvolnilo.
Motoristé nicméně na svém kandidátovi trvají a Turkovo chybějící jméno vysvětlovali zdravotními komplikacemi, kvůli nimž se s hlavou státu nemohl původně setkat. Po zlepšení svého stavu tak požádal osobně prezidenta o schůzku a Hrad odpověděl téměř obratem: Přijďte v pondělí.
Podle okolí prezidenta však pozvánka na dlouhodobém postoji Petra Pavla nic nemění. Turka jmenovat nechce a pokládá za velmi málo pravděpodobné, že se stane ministrem. V pondělí prezident vysvětloval své důvody. Je jedním z garantů ústavnosti, a proto se snaží mít vliv na to, „aby lidé nominovaní na ministry pokud možno nebyli nositeli vlastností, které by mohly poškodit Českou republiku, a nemohli být opravdu špatným příkladem pro naše občany“, jak doplnil v živém vysílání.
Filip Turek však tyto vzkazy ignoruje. Na otázku, s čím jde na pondělní jednání, Respektu odpověděl: „Za panem prezidentem jdu s popisem koncepce ministerstva životního prostředí a postoji ohledně green dealu.“ A ani uvnitř Motoristů není panika – nejužší vedení alespoň před řadovými členy a novináři stále nepřipouští jinou možnost, než že ministrem životního prostředí bude Turek.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu