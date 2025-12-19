0:00
19. 12. 20254 minuty

Zelená krev poteče s Turkem i bez Turka

Plamínková: Boj o nejkontroverznějšího kandidáta jde do závěrečné fáze. Kdo by mohl být ministrem místo něj?

Kristýna Jelínková

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ.

Pár desítek minut před svým jmenováním Andrej Babiš 9. prosince prezidentovi předal seznam kandidátů na ministry své vlády. Podle zdrojů z Hradu se jej prezident okamžitě zeptal, zda je na něm i Filip Turek. Když Babiš ubezpečil prezidenta, že nikoli, přešli k neformální debatě. Atmosféru to podle prezidentova okolí výrazně uvolnilo. 

Motoristé nicméně na svém kandidátovi trvají a Turkovo chybějící jméno vysvětlovali zdravotními komplikacemi, kvůli nimž se s hlavou státu nemohl původně setkat. Po zlepšení svého stavu tak požádal osobně prezidenta o schůzku a Hrad odpověděl téměř obratem: Přijďte v pondělí. 

Podle okolí prezidenta však pozvánka na dlouhodobém postoji Petra Pavla nic nemění. Turka jmenovat nechce a pokládá za velmi málo pravděpodobné, že se stane ministrem. V pondělí prezident vysvětloval své důvody. Je jedním z garantů ústavnosti, a proto se snaží mít vliv na to, „aby lidé nominovaní na ministry pokud možno nebyli nositeli vlastností, které by mohly poškodit Českou republiku, a nemohli být opravdu špatným příkladem pro naše občany“, jak doplnil v živém vysílání. 

Filip Turek však tyto vzkazy ignoruje. Na otázku, s čím jde na pondělní jednání, Respektu odpověděl: „Za panem prezidentem jdu s popisem koncepce ministerstva životního prostředí a postoji ohledně green dealu.“ A ani uvnitř Motoristů není panika – nejužší vedení alespoň před řadovými členy a novináři stále nepřipouští jinou možnost, než že ministrem životního prostředí bude Turek. 

