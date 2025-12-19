Respekt: Ukrajinci sdělili Zůnovi, že konec muniční iniciativy by je připravil o polovinu dodávek
Ministr obrany prý není proti přísunu velkorážového střeliva Kyjevu, ale rozhodne Andrej Babiš
Ani po první tiskové konferenci nového ministra obrany Jaromíra Zůny není jasné, jestli a v jaké podobě bude Česko pokračovat ve shánění velkorážové munice pro Ruskem napadenou Ukrajinu. Jde o jednu z klíčových zbraní války, ukrajinská armáda díky ní zadržuje postup ruské armády na východě země a šetří tak životy vojáků i civilistů. Dnes už bývalý premiér Petr Fiala před svým odchodem z úřadu před pár dny uvedl, že letos dostala Ukrajina prostřednictvím české muniční iniciativy 1,8 milionu munice.
„K tomu se teď nebudu vyjadřovat,“ řekl před deseti dny Zůna na otázku Respektu, jak chce s muniční iniciativou dál naložit, když ještě jako kandidát na ministra odcházel z Pražského hradu po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Na dnešní tiskové konferenci Zůna na otázku Respektu, zda si už svůj postoj více ujasnil – jestli už ví, zda muniční iniciativu chce udržet, či ne – odpověděl: „Bude připraveno jednání pro premiéra za účasti expertů. V zásadě muniční iniciativu nezpochybňuje nikdo, tedy ani já ne, jde jen o proces jejího řízení a jakým způsobem dál do budoucna pokračovat. Muniční iniciativa je společné rozhodnutí vlády.“
Podle informací Respektu z vládních kruhů bude nyní záležet především na samotném premiérovi, jak se k muniční iniciativě postaví. Když jí dá zelenou, Zůna, pod jehož ministerstvo věc spadá, ji bude dál pro Ukrajinu shánět (většina munice je vykupována za peníze dárcovských zemí). Když Babiš řekne ne, iniciativa skončí.
Andrej Babiš měl v minulosti k muniční iniciativě výhrady, vytýkal dodávaným zbraním poruchovost – to opakovaně vyvrátilo jako nepodložené spekulace ukrajinské ministerstvo obrany – a vadily mu z jeho pohledu i údajně vysoké marže soukromých zbrojařských firem, jež munici pomáhají po světě pro Ukrajinu shánět. Celý proces administruje ministerstvo obrany, konkrétně Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS). Její úředníci již s premiérem Babišem o věci jednali, poskytovali mu konkrétní informace o fungování iniciativy, a obě strany v tom budou – to dnes potvrdil ministr Zůna – pokračovat.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu