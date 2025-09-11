Uplynulých sedm dní očima Jana H. Vitvara
Ukrajinská vlajka šla z budovy české sněmovny na můj pokyn a trvalo to pár vteřin, okomentoval svůj první krok ve funkci šéfa Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, jemuž se podle rozhodnutí Ústavního soudu smí říkat Pitomio. První premiéra Divadla S+H k blížícím se 100. narozeninám Hurvínka se bude jmenovat Mánička a bubáčci. Autobusová zastávka Josefa Skupy v Průběžné ulici v Ostravě-Porubě se díky malíři Daliboru Figeľovi proměnila v pokoj Skupových legendárních loutek. Zemřel kardinál Dominik Duka. Celkově to byl dobrý výkon, dobré pasáže, ohodnotil trenér fotbalové Slavie Praha Jindřich Trpišovský domácí porážku v Lize mistrů s Arsenalem 0:3. Miss Earth vyhrála jednadvacetiletá studentka FSV UK Natálie Puškinová jako teprve druhá Češka v historii soutěže. V galerii pod vršovickým nebem ProLuka vyrostl Hraničník sochaře Radka Mužíka. Moje vzpomínka je, že to byla milá a krásná ženská a že jsem Formanům záviděl, že měli takovou maminku, zavzpomínal režisér Jan Svěrák na Věru Křesadlovou, která umřela ve věku 81 let. Ústavní soud zamítl návrh poslanců ANO zrušit nedávno vyhlášenou Chráněnou krajinnou oblast Soutok, na jejímž území vlastní pozemky sponzor Motoristů sobě František Fabičovic. Policie ani po čtyřech měsících nevypátrala člověka, který před ředitelstvím plzeňské zoologické zahrady odložil v plastové bedně více než sedmdesáticentimetrového, přísně chráněného velemloka. Tři roky trvalo Jakubu Vágnerovi, než v Orlické přehradě chytil tamní největší rybu, více než dvouapůlmetrového sumce. Analýza Ústavu dějin umění potvrdila, že Knihovna Akademie věd vlastní první tisk dřevořezu z roku 1515, na němž Albrecht Dürer zachytil, jak by asi vypadal nosorožec, kdyby ho někdy mohl vidět. Nechci, aby moje hlava hyzdila naše bankovky, které jsou skvělé, zamítl guvernér ČNB Aleš Michl nápad podřízených umístit na speciální pětitisícovou bankovku ke 100. výročí založení banky jeho hologramovou tvář. Na fasádě bývalého chomutovského hotelu Scherber odhalil místní Ženský spolek desku připomínající dvoudenní návštěvu rodáka z nedalekého Hohensteinu-Ernstthalu Karla Maye. Nejlepším českým dokumentárním filmem letošního roku byl na festivalu Ji.hlava vyhlášen Čas do zásahu režiséra Vitalije Manského o obyvatelích Lvova během ruské války na Ukrajině. Před novou hokejovou Horáckou arénou v Jihlavě bylo odhaleno sousoší SOUHRAPROHRAVÝHRA, na které sochař Krištof Kintera použil zábradlí z tribun zbouraného Horáckého zimního stadionu. Sám sobě vždycky říkám – souvisí to s jízdou na motorce, ale stejně se to dá aplikovat na cyklisty, chodce, řidiče aut – každý v provozu vás chce zabít, varoval veřejnost zástupce ředitele služby dopravní policie Jan Straka. Lesní správa Lány během vlády Miloše Zemana při rozdělování zakázek na dodávky sadebního materiálu podle závěrů NKÚ porušila rozpočtovou kázeň až do výše 4 389 862,50 koruny. Miloš Zeman podstoupil operaci zažívacího traktu. Hliník, kde před 3500 lety těžili lidé hlínu na výrobu keramiky, objevili archeologové při průzkumu před stavbou dálnice D55 mezi Kokory a Přerovem. Zemřel polárník Pavel Prošek. Prezident Petr Pavel přijal demisi vlády Petra Fialy. Ceny brambor klesly pod sedm korun.
