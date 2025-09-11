0:00
Astrounat Brázda
Seznamte se: Světový rekordman a filmová hvězda David Vodstrčil
Kultura9. 11. 20252 minuty

Výstava týdne: Sára Konečná se ve výjevech ze sauny s mimořádnou elegancí smiřuje s vlastním tělem 

Jan H. Vitvar

Mimo jiné dokumentem estonské režisérky Anny Hints Sestry z kouřové sauny se inspirovala Sára Konečná pro svou první sólovou výstavu Heat, kterou třiadvacetileté malířce uspořádala žižkovská Hidden Gallery. Konečná malbu studuje třetím rokem na AVU a právě na klauzurách její obrazy vytvářené airbrushem oslovily kurátora a majitele galerie Filipa Kartouska.

