Pět českých zpráv
Prezidentská milost pro dvě ženy
Prezident Petr Pavel udělil dvě milosti dvěma ženám. První milostí prominul prezident Petr Pavel zbytek trestu v trvání deseti měsíců seniorce (76 let), která do vězení svému vnukovi ve výkonu trestu posílala zásilky s návykovou látkou. Prezident přihlédl k tomu, že babička uvězněného byla bezúhonná a že jednala na základě nátlaku vnuka a obav o něj. Druhou omilostněnou je třiadvacetiletá žena, která v tanečním klubu poskytla své kamarádce – s jejím souhlasem – extázi. Kamarádka o den později zemřela. Prezident vzal v úvahu fakt, že odsouzená žena drogy běžně neužívá, je bezúhonná, činu litovala, spolupracovala s policií a s pozůstalými se finančně vyrovnala. Celkem udělil Petr Pavel od nástupu do úřadu 19 milostí.
Vláda v demisi
Premiér Petr Fiala složil na Pražském hradě demisi své vlády. Do doby, než vznikne nový kabinet, vládne Česku vláda v demisi. Sestavením nové vlády je od konce října pověřen vítěz voleb Andrej Babiš, který se stranou ANO skládá vládu spolu s Motoristy a SPD. Petr Fiala přislíbil, že jeho kabinet v demisi už nebude přicházet s ničím nad rámec spravování nejnutnějších věcí země. Andrej Babiš už prezidentovi zaslal programové prohlášení možné budoucí vlády, tento týden ve středu o něm jde na Hrad diskutovat. Zároveň by měl hlavě státu objasnit, jak se chystá vyřešit svůj střet zájmů. Nová sněmovní většina ANO, Motoristů a SPD už zvolila nového předsedu Poslanecké sněmovny, stal se jím Tomio Okamura.
