Astrounat Brázda
Česko7. 11. 20259 minut

Nastupující vláda chce stopnout peníze pro „politické neziskovky“. Jejich definici ale zatím tají nebo nezná

Programové prohlášení vlády varuje občany před „neziskem“. Možná jen dělá nepřítele z někoho, kdo se nemůže bránit

František Trojan

„Být dnes lehkoživkou z nějaké státem dotované zelené neziskovky, začal bych se pomalu bát, že se blíží naplnění jednoho slavného budovatelského hesla…“ stojí v jednom z příspěvků předsedy Motoristů sobě Petra Macinky na síti X. Na přiloženém obrázku je verzálkami nápis: „POVALEČI Z KAVÁREN DO DOLŮ A TOVÁREN.“ Příspěvek je z loňského prosince. Neuplynul ani rok a zdejší neziskové organizace se staly součástí návrhu programového prohlášení vlády, jíž jsou Motoristé sobě součástí.

Autoři dokumentu je zmiňují hned osmkrát, v celkem čtyřech programových kapitolách: školství, finance, vnitro a životní prostředí. A ani v jednom případě se neocitly v pozitivním světle. Vláda chce zakázat financování „politických neziskovek“, „zprůhlednit financování“, případně chce školství ochránit od „ideologických vlivů i působení politických neziskových organizací“. Mohlo by se zdát, že neziskové organizace tvoří jedno z nejpalčivějších rizik současnosti.

Realita je ovšem trochu složitější, než naznačuje oficiální dokument. Síť neziskových organizací v Česku je (ostatně jako v každé civilizované zemi) značně nepřehledná a široce rozkročená. Zahrnuje humanitární organizace, sociální služby, lobbing nebo třeba zpětnou vazbu politikům, často ruku v ruce. Koho tedy má nastupující vláda na mysli a co přesně mohou alarmující programové teze znamenat v praxi?

Kdo to vlastně je?

