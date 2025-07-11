Nastupující vláda chce stopnout peníze pro „politické neziskovky“. Jejich definici ale zatím tají nebo nezná
Programové prohlášení vlády varuje občany před „neziskem“. Možná jen dělá nepřítele z někoho, kdo se nemůže bránit
„Být dnes lehkoživkou z nějaké státem dotované zelené neziskovky, začal bych se pomalu bát, že se blíží naplnění jednoho slavného budovatelského hesla…“ stojí v jednom z příspěvků předsedy Motoristů sobě Petra Macinky na síti X. Na přiloženém obrázku je verzálkami nápis: „POVALEČI Z KAVÁREN DO DOLŮ A TOVÁREN.“ Příspěvek je z loňského prosince. Neuplynul ani rok a zdejší neziskové organizace se staly součástí návrhu programového prohlášení vlády, jíž jsou Motoristé sobě součástí.
Autoři dokumentu je zmiňují hned osmkrát, v celkem čtyřech programových kapitolách: školství, finance, vnitro a životní prostředí. A ani v jednom případě se neocitly v pozitivním světle. Vláda chce zakázat financování „politických neziskovek“, „zprůhlednit financování“, případně chce školství ochránit od „ideologických vlivů i působení politických neziskových organizací“. Mohlo by se zdát, že neziskové organizace tvoří jedno z nejpalčivějších rizik současnosti.
Realita je ovšem trochu složitější, než naznačuje oficiální dokument. Síť neziskových organizací v Česku je (ostatně jako v každé civilizované zemi) značně nepřehledná a široce rozkročená. Zahrnuje humanitární organizace, sociální služby, lobbing nebo třeba zpětnou vazbu politikům, často ruku v ruce. Koho tedy má nastupující vláda na mysli a co přesně mohou alarmující programové teze znamenat v praxi?
Kdo to vlastně je?
