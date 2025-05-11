Očekávali, že Trumpem vyděšení voliči se k nim vrátí. Ti ale zatím nevědí proč
Čerstvé dílčí úspěchy politiků Demokratické strany ve Spojených státech nelze přeceňovat. Možná ale „nakoply“ debatu, jak má partaj dál postupovat
Po prohraných prezidentských volbách se Demokratická strana spoléhala na jednu klasickou poučku. A sice že s nástupem Donalda Trumpa do úřadu část jeho voličů „prozře“ a otočí. Obvykle se to tak po nástupu nového prezidenta děje: nedaří se plnit předvolební sliby, ekonomická situace se nelepší a dva roky po prezidentských volbách Američané často ve volbách do Kongresu dávají přednost druhé straně.
První Trumpovo období před osmi lety v tomto ohledu nebylo výjimkou. A vzhledem k Trumpovu stylu se tentokrát zdálo jasné, že radikální a chaotický první rok se voličům zcela jistě líbit nebude. V úterý byli politici vystaveni prvnímu velkému testu, když si volili mimo jiné guvernéra v New Jersey a Virginii, starostu New Yorku a rozhodovali v referendu o změně volebních okrsků v Kalifornii.
Demokraté i ke svému vlastnímu překvapení jednoznačně vyhráli. Lze však z dílčích úspěchů v tradičních demokratických státech vyvodit, jak se zdecimované straně povede na celonárodní úrovni? A především – vědí demokraté, kde nové či staronové voliče hledat?
Cítím frustraci
