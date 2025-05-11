0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

My jedeme, a vy budete koukat
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí5. 11. 202511 minut

Očekávali, že Trumpem vyděšení voliči se k nim vrátí. Ti ale zatím nevědí proč

Čerstvé dílčí úspěchy politiků Demokratické strany ve Spojených státech nelze přeceňovat.  Možná ale „nakoply“ debatu, jak má partaj dál postupovat

Dominika Perlínová

Po prohraných prezidentských volbách se Demokratická strana spoléhala na jednu klasickou poučku. A sice že s nástupem Donalda Trumpa do úřadu část jeho voličů „prozře“ a otočí. Obvykle se to tak po nástupu nového prezidenta děje: nedaří se plnit předvolební sliby, ekonomická situace se nelepší a dva roky po prezidentských volbách Američané často ve volbách do Kongresu dávají přednost druhé straně.

První Trumpovo období před osmi lety v tomto ohledu nebylo výjimkou. A vzhledem k Trumpovu stylu se tentokrát zdálo jasné, že radikální a chaotický první rok se voličům zcela jistě líbit nebude. V úterý byli politici vystaveni prvnímu velkému testu, když si volili mimo jiné guvernéra v New Jersey a Virginii, starostu New Yorku a rozhodovali v referendu o změně volebních okrsků v Kalifornii.

Demokraté i ke svému vlastnímu překvapení jednoznačně vyhráli. Lze však z dílčích úspěchů v tradičních demokratických státech vyvodit, jak se zdecimované straně povede na celonárodní úrovni? A především – vědí demokraté, kde nové či staronové voliče hledat?

↓ INZERCE

Cítím frustraci

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články