Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
9. 11. 2025

Deset světových zpráv

Respekt

EU má nové klimatické cíle pro rok 2040

Členské státy EU schválily nový klimatický cíl Evropské unie pro rok 2040. Cílem je stále snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990, jak navrhovala komise. Některé státy včetně České republiky si ale vyjednaly určité ústupky. Jedním z nich je, že systém nových emisních povolenek ETS2 bude odložen o jeden rok a spuštěn až v roce 2028. Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko i přes ústupky hlasovaly proti. Belgie a Bulharsko se hlasování zdržely.

Bývalá izraelská prokurátorka Tomer-Jerušalmi je v domácím vězení 

Izraelský soud v pátek propustil do domácího vězení bývalou vojenskou generální prokurátorku Jifat Tomer-Jerušalmi. Ta se nedávno při své rezignaci přiznala k tomu, že loni umožnila zveřejnění videa, na němž izraelští vojáci týrají palestinského vězně v izraelském vězení. Bývalá prokurátorka je podezřelá z podvodu a zneužití důvěry, zneužití pravomoci, maření spravedlnosti a vyzrazení úředních informací. Muž, který byl na nahrávce surově mlácený, byl podle deníku Haaretz minulý měsíc propuštěn z izraelského vězení v rámci výměny za izraelské rukojmí.

