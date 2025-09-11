Deset světových zpráv
EU má nové klimatické cíle pro rok 2040
Členské státy EU schválily nový klimatický cíl Evropské unie pro rok 2040. Cílem je stále snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990, jak navrhovala komise. Některé státy včetně České republiky si ale vyjednaly určité ústupky. Jedním z nich je, že systém nových emisních povolenek ETS2 bude odložen o jeden rok a spuštěn až v roce 2028. Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko i přes ústupky hlasovaly proti. Belgie a Bulharsko se hlasování zdržely.
Bývalá izraelská prokurátorka Tomer-Jerušalmi je v domácím vězení
Izraelský soud v pátek propustil do domácího vězení bývalou vojenskou generální prokurátorku Jifat Tomer-Jerušalmi. Ta se nedávno při své rezignaci přiznala k tomu, že loni umožnila zveřejnění videa, na němž izraelští vojáci týrají palestinského vězně v izraelském vězení. Bývalá prokurátorka je podezřelá z podvodu a zneužití důvěry, zneužití pravomoci, maření spravedlnosti a vyzrazení úředních informací. Muž, který byl na nahrávce surově mlácený, byl podle deníku Haaretz minulý měsíc propuštěn z izraelského vězení v rámci výměny za izraelské rukojmí.
