Překvapivý objev: moderní vakcíny proti covidu pomáhají v léčbě rakoviny
Zjištění amerických výzkumníků přichází v době, kdy Trumpova vláda zahájila tažení proti očkovacím látkám na bázi technologie mRNA – i proti vědě obecně
Lékaři, kteří se snaží pomoci pacientům s melanomem, měli ještě kolem roku 2000 jen malou šanci na úspěch. Nemocní se zhoubným nádorem kůže v pokročilém stadiu žili v průměru šest či sedm měsíců. Dnes se někteří vracejí na pravidelné kontroly i několik let po úspěšné terapii a pomáhají šířit naději mezi čerstvě diagnostikované. Vděčíme za to imunoterapii rakoviny – konkrétně lékům zvaným inhibitory kontrolních imunitních bodů, z nichž první byl schválen k léčbě začátkem minulého desetiletí. Preparáty s těžko zapamatovatelnými názvy jako ipilimumab a nivolumab způsobily v léčbě melanomu převrat a k nejúčinnějším prostředkům se zařadily mimo jiné také u některých nádorů plic nebo močového ústrojí.
Problém je, že tyto posilovače imunitní reakce u více než poloviny pacientů nefungují buď vůbec, nebo pomáhají jen částečně. Nedávno se však objevila možnost, která by to mohla pomoci změnit. Vědci z Centra pro výzkum rakoviny M. D. Andersona při Texaské univerzitě, kteří vyvíjejí způsob, jak vytvářet personalizované protirakovinné vakcíny přímo pro konkrétního pacienta, zjistili pozoruhodnou věc: pacienti s některými druhy rakoviny žijí déle, pokud byli v době terapie zmíněnými léky očkováni proti covidu mRNA vakcínou – tedy novým typem očkování, který pomohl lidstvu překonat nedávnou pandemii; a který, jak se teď ukázalo, účinkuje i způsobem, jenž neodpovídá původnímu účelu.
„Pro mě je to docela překvapivý výsledek,“ komentuje to biochemička Tereza Ormsby, která v Česku zkoumá možnosti léčby rakoviny a autoimunitních onemocnění. Připomíná zároveň, že než se objev uplatní v praxi, musejí ho ověřit klinické testy, které mohou trvat několik let. Pokud ale metoda prokáže účinnost, možná budou lékaři skutečně časem pacienty s některými druhy rakoviny očkovat proti covidu, aby prohloubili efekt terapie.
Objev zároveň přichází nedlouho poté, co známý odpůrce očkování Robert F. Kennedy Jr., nyní americký ministr zdravotnictví, zastavil přísun veřejných peněz do vývoje nových mRNA vakcín. „Amerika po mnoho let v biomedicínském výzkumu vedla. A najednou je tamní výzkum v podobné situaci, jako když stojíte na koberci a někdo vám s ním trhne,“ hodnotí kroky vědkyně Ormsby. „Znamená to zmaření mnoha let práce a mnoha vědeckých spoluprací; věcí, které snadno zničíte, ale nelehko znovu vybudujete.“
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu