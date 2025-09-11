0:00
Kontext9. 11. 2025

ANKETA: Co by dnes pomohlo k dalšímu rozvoji neziskového sektoru v Česku? 

Neziskové organizace v Česku už dávno nejsou jen spolky nadšenců, kteří chtějí pomáhat. Pracují v nich experti ve svých oborech i profesionální manažeři. Narážejí však na nepředvídatelné financování a také na nedůvěru části veřejnosti prohlubovanou útočnými výroky některých politiků.

Respekt
JANA MILÉŘOVÁ 
MAGDALÉNA ČERNÁ 
ZDENĚK MIHALCO 
JITKA POLÁKOVÁ 
MATĚJ MALECHA 
MONIKA GRANJA
MARTINA BŘEŇOVÁ 
LAURA OTÝPKOVÁ
JIŘÍ HORECKÝ
BOHDANA BŘÍZOVÁ
ALEŠ MRÁZEK

