Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Literatura9. 11. 20255 minut

Síla dvojhlasu

Bez žen disentu by se historie sotva ubírala stejným směrem

Kateřina Čopjaková

Zahrnovat ženy do přemýšlení o domácím disentu a jeho osobnostech stále není samozřejmé. A vyprávět o obou lidech z páru, v němž byl boj za svobodu nepsanou součástí manželského slibu, se děje výjimečně. Kniha Václav a Kamila Bendovi od Alice Horáčkové přitom ukazuje, jak působivé je, když zazní oba hlasy zároveň.

Ani tentokrát to nemělo být jinak: rodina Bendových si přála samostatnou biografii disidenta, intelektuála a bytostného politika Václava Bendy. Pro autorku to však byla hlavně příležitost, jak se dozvědět více o Kamile Bendové, která ji fascinovala od vydání knihy Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent? socioložky Marcely Linkové  z roku 2017. 

V úvodním rozhovoru tenkrát otevřeně popsala, jak za manžela navštěvovala přednášky na matematické fakultě, dělala úkoly nebo jak si dělili domácí práce a péči o šest dětí. To vše na pozadí policejních represí, sledovaček a několik let i přítomnosti odposlechu. Jejich byt na Karlově náměstí coby jedna z buněk protikomunistického odboje a neoficiální místo setkávání pro svobodně přemýšlející lidi byl tehdy legendární.

Kufry dokumentů

