Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Téma9. 11. 202511 minut

Seznamte se: světový rekordman a filmová hvězda David Vodstrčil

Mladý muž s Downovým syndromem boří zažité stereotypy   

Ondřej Kundra

Osmnáctiletý David Vodstrčil momentálně žije sportem a medailemi. Z mistrovství světa atletů s mentálním postižením v australském Brisbane čerstvě přivezl dvě zlaté, překonal světový rekord a byl tu vyhlášen vůbec nejlepším sportovcem. „Někde ji tu mám,“ říká doma ve svém pokoji, když přijde řeč na jiný artefakt připomínající jeho nedávný úspěch, který medaile dočasně překryly. Ani po několika minutách hledání, kdy přerovnává skříňku za skříňkou, však není úspěšný. 

„Tady je, přehlédl jsi ji,“ vytahuje jeho pěstounka Ivana Součková ze šuplíku klapku jednoho z nejzajímavějších filmů, který v Česku v posledních letech vznikl. David v něm ztvárnil jednu z hlavních rolí – a syrový snímek s názvem Karavan o vztahu matky a dospívajícího autistického syna ani několik měsíců po premiéře nepřestává přitahovat pozornost. 

Na mezinárodním festivalu v Cannes, kde před prázdninami soutěžil v sekci pro debutující tvůrce, sice nevyhrál, ale režisérka Zuzana Kirchnerová s ním dál objíždí filmové akce po světě. Spekuluje se o tom, že Vodstrčil by mohl být nominován na Českého lva. Už teď se přitom mladý muž s Downovým syndromem stal symbolem a viditelnou tváří lidí, jejichž život nemusí být definován jen handicapem. 

Ahoj, já jsem David

