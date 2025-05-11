Taťána Malá: Nejsem fanoušek Okamury. Chci ale věřit, že ústavní funkce ho promění k lepšímu
S předsedkyní poslaneckého klubu ANO o změně atmosféry ve sněmovně, Filipu Turkovi a jeho kauzách a o tom, proč byl pro ni důležitý Pavel Blažek
Taťána Malá má za sebou docela turbulentní kariéru. Je dlouholetou poslankyní, přesně 13 dní byla ministryní spravedlnosti a poté odstoupila, protože novináři upozornili na plagiátorství v její diplomové práci. Politiku neopustila a v minulém volebním období z opoziční lavice pomáhala prosadit řadu liberálních zákonů, jakými byli třeba redefinice znásilnění nebo dětský certifikát. Teď vede poslanecký klub čítající 80 poslanců a fakticky je zodpovědná za to, že vláda Andreje Babiše najde v dolní komoře pro své návrhy většinu. Jak bude držet svoje „liberální“ nastavení v budoucí vládě, která už nyní nahlas vzývá svou „konzervativní“ linii?
Slibujete, že chcete udělat sněmovnu více efektivní. Jak?
Mám zájem komunikovat se všemi. To jsem říkala od začátku, když jsem byla zvolena předsedkyní klubu. Minulé volební období ukázalo, jak je to důležité. A současně je na stole změna jednacího řádu, o níž se tady mluví dlouhodobě. Je potřeba využít situace, kdy jsou změnám nakloněny všechny strany ve sněmovně. Chceme se inspirovat iniciativou Moderní sněmovna (snaha poslankyň odcházející vlády o změnu jednacího řádu a prosazení dalších opatření, jejichž smyslem je „zlidštění“ práce ve sněmovně – pozn. red.) i návrhem, který v minulém volebním období připravil Marek Benda. Určitě chceme komunikovat i s opozicí. Teď návrh probereme v klubu ANO, poté se zbytkem koalice a nakonec s opozicí. Je ale potřeba říct, že pouhá změna jednacího řádu kulturu ve sněmovně nezmění. Jde o to, jak a jestli spolu budeme mluvit.
Premianty v obstrukcích a neefektivitě jste nicméně v minulém volebním období byli vy, přesněji řečeno Andrej Babiš a Tomio Okamura. Je možné se divit tehdejším vládním poslankyním ze zmíněné iniciativy, že v ANO a SPD neviděly partnery?
