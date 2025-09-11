0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Seznamte se: Světový rekordman a filmová hvězda David Vodstrčil
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kontext9. 11. 20258 minut

Na začátku jsem dárce sháněla tak, že jsem prostě projela svůj telefonní seznam

Se zakladatelkou nadačního fondu AutTalk Kateřinou Sokolovou o tom, jakou pomoc potřebují rodiče autistů, jak vybírá, koho podpoří, a jak jí ve shánění peněz pomáhá, že je bývalou Miss České republiky 

Markéta Plíhalová

Na webu AutTalk i v rozhovorech říkáte, že nechcete být další modelka, která si založila nadaci. Co by na tom bylo špatného?

Já jsem před spoustou let vyhrála Miss, jsem modelka, této práci se pořád aktivně věnuji – a občas v souvislosti s tím narážím na předsudky. I v rozhovorech se mě redaktoři mockrát ptali, jestli jsem další modelka s nadací. Je to prostě trochu klišé. Ale vlastně jste to řekla dobře, není na tom nic špatného. Když má člověk možnost pomáhat, má známý obličej a může přispět k tomu, aby o konkrétním tématu bylo víc slyšet, je to super.

Nicméně vaše situace se každopádně liší v tom, že máte s autismem osobní zkušenost z rodiny, je to tak?

↓ INZERCE

Ano, můj nevlastní sedmnáctiletý bráška Radovan je těžký autista. A to byl jednoznačně hlavní důvod a motor, proč jsem nadační fond společně s tátou před deseti lety založila.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články