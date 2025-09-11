Vlastenectví se neprojevuje na štaflích
Ve společnosti je třeba přijímat kompromisy, ale ty se nedělají s hodnotami, ve které člověk věří
Zatímco Petr Fiala projevil odvahu tím, že po vypuknutí války vyrazil do Kyjeva, Tomio Okamura projevil „odvahu“ tím, že vylezl na štafle a sňal ukrajinskou vlajku ze sněmovny. Tak jsem odpověděl v České televizi, když jsem dostal otázku, jak bych rámoval demisi vlády současné a chystání té budoucí. V reakci na moje vyjádření mi přišla celá řada vášnivých reakcí, za což děkuji, protože to znovu umožňuje promýšlet, za čím je třeba stát a proč.
Na úvod je třeba říct, že to sice byl Okamura, kdo sňal vlajku, ale při tom přeneseně řečeno stál na osmdesáti poslancích ANO, kteří mu k tomu dali mandát. Nebyli to totiž voliči, ale hnutí ANO. Karel Havlíček v České televizi tvrdil, že Okamura „na to má právo. Paní Markéta Pekarová Adamová tam dávala vlajku, nikoho se rovněž neptala.“ Šéfka minulé sněmovny tak ale činila po domluvě se sněmovní většinou, to není akt svévole jednoho člověka. Kdyby teď Okamura vyvěsil ruskou vlajku, nebylo by to vnímáno jako rozhodnutí jednotlivce, ale celé sněmovny.
Mnozí se snaží krok šéfa SPD relativizovat. Je to prý jen jedna vlajka. Tak to ale není, jde o symbol a Okamura to moc dobře ví. Je to symbol pro jeho stoupence, pro jeho odpůrce, i pro Ukrajince tady žijící. Jedná tak ze stejného důvodu, ze kterého šířil xenofobní útoky na zdejší Romy. Okamura v České televizi tvrdil, že v čele sněmovny bude hájit vládní dohody, že kampaň skončila, respektuje výsledek voleb, takže se stáhne. Záhy ale prohlásí, že svěšení vlajky slíbil svým voličům, jeho proklamovaná nadstranickost skončila v den jeho zvolení šéfem sněmovny. Stejně jako slib celé budoucí vlády, že chce zlepšit vztahy mezi zákonodárci. Nezvolili za místopředsedy zástupce ODS a STAN, čímž porušili dohody a popřeli vlastní sliby.
Většina lidí, kteří ve veřejném prostoru projeví nějaký nesouhlas s kroky budoucí vlády, dostává stovky agresivních reakcí na sítích, ti, kteří mají známější tvář, slyší pokřikování na ulici. Chtějí vše, jiný hlas potřebují zadupat, „musíme se vás všech zbavit“, jak píše řada lidí.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu