0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

My jedeme, a vy budete koukat
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
8. 11. 20254 minuty

Být hrdý Čech − jako Miloš, Andrej a Tomio

Vládní plán na posílení národní identity má jisté nedostatky

Marek Švehla

Česká společnost se v poslední době na mnoha věcech neshodne, na jednom však spolehlivě ano: a sice že má svých problémů víc než dost. Měla by se tedy navíc ještě strachovat, zda je v pořádku  naše prožívání národní identity?

Vznikající kabinet Andreje Babiše si evidentně myslí, že ano. Po celých patnácti letech totiž vrací tento pojem do vládního programového prohlášení, a to hned na třech místech. Poslední tři vlády včetně té první Babišovy nechávaly národní identitě volný průběh a zřejmě se nám to vymstilo. Jaká je tedy šance, že tato záchranná mise v podání stran ANO, SPD a Motoristů bude úspěšná?

Nezná ani Švejka

↓ INZERCE

Čerstvě sepsaný koaliční program mluví o „národní identitě“ v kapitole Kultura a tak trochu ukazuje, jak se Česko mění. Zatímco v programovém prohlášení vlády Petra Fialy v roce 2021 se slovo identita neobjevilo vůbec, prohlášení první Babišovy vlády v roce 2017 řešilo akorát identitu digitální.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články