Být hrdý Čech − jako Miloš, Andrej a Tomio
Vládní plán na posílení národní identity má jisté nedostatky
Česká společnost se v poslední době na mnoha věcech neshodne, na jednom však spolehlivě ano: a sice že má svých problémů víc než dost. Měla by se tedy navíc ještě strachovat, zda je v pořádku naše prožívání národní identity?
Vznikající kabinet Andreje Babiše si evidentně myslí, že ano. Po celých patnácti letech totiž vrací tento pojem do vládního programového prohlášení, a to hned na třech místech. Poslední tři vlády včetně té první Babišovy nechávaly národní identitě volný průběh a zřejmě se nám to vymstilo. Jaká je tedy šance, že tato záchranná mise v podání stran ANO, SPD a Motoristů bude úspěšná?
Nezná ani Švejka
Čerstvě sepsaný koaliční program mluví o „národní identitě“ v kapitole Kultura a tak trochu ukazuje, jak se Česko mění. Zatímco v programovém prohlášení vlády Petra Fialy v roce 2021 se slovo identita neobjevilo vůbec, prohlášení první Babišovy vlády v roce 2017 řešilo akorát identitu digitální.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu