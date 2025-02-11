Kultura2. 11. 20253 minuty
Výstava týdne: Miroslav Polách maluje jako chirurg – precizně, bez chyb i bez emocí
Čtyři dějství má výstava Miroslava Polácha Four Act v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. A jak už to u čtyřiačtyřicetiletého malíře bývá, je to opět podívaná spektakulární.
Polách tvoří v posledních letech výhradně hyperrealisticky. Kompozice si nejprve s pomocí oslovených modelů a modelek naaranžuje v plenéru, scény si vyfotí, postprodukčně upraví v počítači, a pak podle nich v ateliéru maluje figurální malby s citem i pro ten nejmenší a zdánlivě nedůležitý detail: v případě současné výstavy je jím třeba žebřík, který Polách zachycuje i s čárovým kódem přilepeným s názvem firmy na jeho hliníkovém povrchu.
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Minulý týden3 minuty
Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Ivan Lamper2. 11. 2025
Respekt/Despekt
Zen žen
Lela Geislerová2. 11. 2025
Literatura3 minuty
Táňa (ne)uměla žít
Josef Chuchma2. 11. 2025
Agenda3 minuty
Pět českých zpráv
Jeden den v životě3 minuty
Zastav se a zírej
Jitka Zapletalová2. 11. 2025