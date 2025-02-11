0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

My jedeme, a vy budete koukat
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kultura2. 11. 20253 minuty

Výstava týdne: Miroslav Polách maluje jako chirurg – precizně, bez chyb i bez emocí

Jan H. Vitvar

Čtyři dějství má výstava Miroslava Polácha Four Act v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. A jak už to u čtyřiačtyřicetiletého malíře bývá, je to opět podívaná spektakulární.

Polách tvoří v posledních letech výhradně hyperrealisticky. Kompozice si nejprve s pomocí oslovených modelů a modelek naaranžuje v plenéru, scény si vyfotí, postprodukčně upraví v počítači, a pak podle nich v ateliéru maluje figurální malby s citem i pro ten nejmenší a zdánlivě nedůležitý detail: v případě současné výstavy je jím třeba žebřík, který Polách zachycuje i s čárovým kódem přilepeným s názvem firmy na jeho hliníkovém povrchu.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články