Dřív fotil mrtvoly, dnes Trumpa
V DOXu začala výstava Joela-Petera Witkina, který se ze skandálního umělce proměnil v citlivého portrétistu současného světa
Když svou tvorbu v Česku poprvé prezentoval před patnácti lety, jeho inscenovaná fotografická zátiší sestavená z deformovaných či rovnou mrtvých lidských těl vyvolávala u řady lidí otázku, jestli je Joel-Peter Witkin výtvarný umělec, kontroverzní bořič společenských tabu, provokující skandalista – nebo všechno dohromady. Tehdy mu bylo jednasedmdesát a jeho výstava v brněnském Domě umění byla součástí rozsáhlého projektu kurátora Otty M. Urbana Decadence Now!. Stačila dekáda a půl a proměnil se nejen náš vztah k Witkinovi, ale i jeho přístup k vlastnímu dílu.
Před rokem se Urban za americkou legendou do ateliéru v Albuquerque v Novém Mexiku vypravil znovu. Jeho cílem bylo fotografa narozeného v roce 1939 v Brooklynu přesvědčit, aby publiku odhalil své práce z posledních patnácti let a vůbec poprvé i to, co jim předcházelo. Unikátní pohled do Witkinovy tvůrčí dílny je nyní v pražském Centru současného umění DOX k vidění na výstavě Rozbitý svět. Je složená z šedesáti fotografií a dalších dvou set přípravných kreseb, skic a polaroidových testů.
„Z podoby výstavy jsem naprosto nadšený,“ prohlásil Joel-Peter Witkin během osobní návštěvy expozice a bylo přitom jasné, že to myslí nejen upřímně, ale že tenhle intimní náhled pod vlastní ruce ve svých šestaosmdesáti letech vnímá jako příležitost svou uměleckou kariéru zhodnotit – a pomalu i uzavřít.
Na voru s Georgem W. Bushem
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu