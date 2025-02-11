0:00
2. 11. 20254 minuty

Co nesmějí říct tajné služby Okamurovi

Proruský šéf SPD na postu předsedy dolní komory může znamenat ohrožení bezpečnosti státu

Ondřej Kundra

Tento týden se naplno začíná rodit možná koaliční vláda ANO, Motoristů sobě a SPD, jejíž ideový základ tvoří populismus a extremismus. Důležitým stavebním kamenem pro naplnění stranických dohod se stane volba předsedy Poslanecké sněmovny. A jakkoli se často mluví hlavně o kontroverzních kandidátech na ministry, může právě tento post, který má dostat předseda SPD Tomio Okamura, představovat skutečné ohrožení bezpečnosti státu. 

V roce 2022 úředníci ministerstva vnitra napsali do zprávy o extremismu o SPD tato slova: „Nadále bylo možné sledovat předsudečně nenávistné projevy v rámci xenofobně populistické scény. Objevovaly se antisemitské konspirační teorie, novinkou se staly výpady proti Ukrajincům. (...) Dominanci v tomto spektru si udrželo hnutí Svoboda a přímá demokracie.“ SPD se odvolala k soudu, ale ten dal vnitru nedávno za pravdu.

„Soud dospěl k závěru, že žalobce (SPD) se ve sledovaném období ve veřejném prostoru dlouhodobě prezentoval výroky, které lze označit za předsudečně nenávistné,“ řekla soudkyně Jitka Poláchová s tím, že si je sice vědoma jiného osvobozujícího rozsudku v téže věci – jiný soud dal SPD za pravdu, že dva roky před tím znaky extremismu nenaplňovala. Tomio Okamura se svými spolustraníky se však v mezičase zradikalizoval, když do vyjadřování partaje vstoupilo téma války na Ukrajině a ukrajinských uprchlíků. 

Nejde pouze o nesnášenlivou rétoriku a o to, kdo by se stal jedním ze symbolů českého státu. Okamura by jako třetí nejvýše postavený ústavní činitel měl přístup k nejcitlivějším a nejutajovanějším informacím ohledně národní bezpečnosti. Dosavadní praxe byla taková, že pokud o to předsedové Poslanecké sněmovny a Senátu požádali, dostali kdykoli možnost nahlédnout do tajných materiálů kontrarozvědky, rozvědky i Vojenského zpravodajství. A měli tak mimo jiné přehled o tom, kdo pracuje pro ruskou nebo čínskou špionáž.

