Pět světových zpráv
Příměří v americko-čínské obchodní válce
Donald Trump se poprvé od lednového návratu do Bílého domu setkal s čínským vladařem Si Ťin-pchingem. Americký prezident označil setkání v Jižní Koreji za „úžasné“ a uvedl, že Čína souhlasila s jednoletou obchodní dohodou a slíbila uvolnění omezení vývozu vzácných zemin. Trump také řekl, že Čína zamezí vývozu fentanylu ze země a on na oplátku sníží cla na čínské zboží. Výsledek je vykládán jako úspěch čínské strategie, která na Trumpova cla reagovala protiopatřeními, jež například ukázala závislost západních ekonomik na tamních vzácných zeminách. Čínská ekonomika navíc v minulých měsících prokázala odolnost vůči vysokým americkým clům.
Špatný týden pro demokracii v Africe
Troje volby ve třech afrických zemích se staly vším, jen ne oslavou demokracie. V Kamerunu bylo oznámeno další vítězství 92letého Paula Biyi, který zemi vládne od roku 1982. V Pobřeží slonoviny s téměř 90 procenty hlasů získal 83letý Alassane Ouattara již své čtvrté volební období – omezení na dvě funkční období nechal před devíti lety „resetovat“ změnou ústavy a volební komise z hlasování vyloučila jeho hlavního rivala. Hlasování v Tanzanii doprovázely nebývalé protesty mladých lidí, policejní násilí a vypnutí internetu při jejich potlačení. Očekává se nízká volební účast a výhra prezidentky Samii Suluhu Hassan. Hlavní lídr opozice byl letos zatčen a je souzen za velezradu, zatčeni byli či beze stop zmizeli i další kritičtí politici a novináři.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu