Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Oslavami a státním svátkem si česká veřejnost připomněla, že uplynulo 107 let od založení samostatného Československa. Školáci a studenti měli podzimní prázdniny. Ředitel úřadu maďarského premiéra Balázs Orbán řekl médiím, že jeho šéf Viktor Orbán plánuje po vítězství Andreje Babiše v českých volbách vytvořit maďarsko-česko-slovenskou alianci pro Rusko a proti Ukrajině a současný český ministr zahraničí Jan Lipavský v rozhovoru pro web Politico varoval, že Babiš bude u jednacího stolu Evropské rady „jednat jako Orbánova loutka“. Noviny informovaly o závěru amerických tajných služeb, podle nichž Rusko nemůže na Ukrajině zvítězit kvůli čtyřem technicko-vojenským důvodům: rostoucímu nedostatku vojáků, vyčerpané ekonomice, jen „nepostřehnutelnému“, a přesto draze zaplacenému postupu na frontě a zásadnímu zlepšení ukrajinských schopností i zbraní. Většina americké zpravodajské komunity se domnívá, že Putin stále věří, že může konflikt na Ukrajině vyhrát, realita je však zcela jiná, citovala média dva vysoce postavené zdroje z amerických zpravodajských služeb, které hovořily pod podmínkou anonymity. Pardubičtí zastupitelé schválili územní studie generální přestavby městské periferie kolem bývalých kasáren Hůrka v plnohodnotnou čtvrť pro 15 tisíc lidí. Oteplilo se a meteorologové oznámili, že období nadprůměrných teplot by kvůli formujícímu se tlakovému vzorci nad Evropou mohlo vydržet až do půlky listopadu. Prezident Petr Pavel pověřil vítěze nedávných voleb Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Lidé v centru Prahy vyšli na protestní pochod proti účasti extremistického hnutí SPD v příští vládě a proti tomu, aby se lídr tohoto hnutí Tomio Okamura stal předsedou nově zvolené Poslanecké sněmovny. Ministerstvo vnitra začalo všem českým domácnostem rozesílat příručku, co dělat v prvních dnech po začátku katastrofy. V Praze a středních Čechách pokračovalo vážné šíření žloutenky. Když jsem vyšel, bylo mi jedno, kdo to bude, ale pak mi došlo, že když to bude holka, tak to bude snazší, řekl policistům sedmnáctiletý mládenec, který před časem v náhodně vybraném obchodě v Hradci Králové ubodal dvě prodavačky, když předtím v touze vraždit chodil s nožem hodiny po ulicích a vybíral si vhodnou oběť. Váhal jsem jak, ale v tom, že budu zabíjet, jsem měl jasno, řekl při výslechu mladík, kterého teď za dvojnásobnou vraždu čeká devět let ve vězení a pak zabezpečovací detence s nízkou pravděpodobností propuštění. Noviny přinesly zprávu, že první úspěšné klinické studie japonských vědců přiblížily lidstvo možnosti dýchat přes konečník. Věříme v sílu příběhů, uchovávají paměť, zkušenost a moudrost, a pokud zmizí, zanikne kus lidské identity. Chceme, aby hlas kmene Pipilů nezmizel beze stopy, ale našel nové čtenáře a posluchače – i tady u nás, vysvětlila mluvčí Moravské zemské knihovny Anna Mrázová, proč odborníci její instituce právě teď v Salvadoru zaznamenávají ústně předávané báje a pověsti příslušníků mizejícího indiánského národa Nauat Pipil s budoucím cílem vydat je ve španělsko-české publikaci Příběhy a vyprávění z Cuzcatlánu. Na Pradědu bude umístěna nová socha vládce hor, bude vyšší a odolnější.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu