Nastupuje Andrej Babiš – už potřetí. Kdo ale může říct, že ví, co od něj máme čekat?
V programu jeho nové vlády se o tom mnoho nedočteme
Na šéfa ANO byl během letošní oslavy 28. října zvláštní pohled. V posledních několika týdnech se mu mírně řečeno dařilo: vyhrál volby, dohodl si novou vládu a rychle vyjednal vládní program. Měl by mít tedy dobrou náladu – jenže nemá. Ve Vladislavském sále Pražského hradu usedl zachmuřený muž, který vypadal, jako by prožíval nějaké neštěstí.
Ale nejen to: státník, který má už brzy řešit nejzávažnější problémy Česka i Evropy, tráví čas úplnými podružnostmi – třeba když dlouze vykládá, jak někdo něco napsal na sociální sítě a jemu se to nelíbilo, nebo když se snaží už posté trefit terč všech populistů – ministra zahraničí Jana Lipavského, jako by to mělo Babišovi přinést dodatečné politické body.
Nepřinese, hlavní problém ale je, že nevíme, proč se budoucí premiér takhle chová. Na tiskové konference nebo rozhovory, kde by se ho šlo normálně zeptat, nechodí a místo toho krmí veřejnost stylizovanými monology z Facebooku, v nichž podle vzoru Roberta Fica mluví jen ke svým obdivovatelům. Jako by teď jeho úkolem nebylo administrovat stát, ale tužit partu.
