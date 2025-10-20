0:00
Respekt
Odvaha nejen číst
Obálka vydání 44/2025
44/2025 • 27. 10. – 2. 11. 2025

Odklání se Trump od Putina?

Co stálo za zrušením schůzky v Budapešti a proč se Rusko tolik bojí Tomahawků

Odklání se Trump od Putina?
Snílci z Ričrdova Turkistánu – příběh „druhého táty” Filipa Turka 
Jsem vdovec. A doufám, že budu fakt dobrý táta
Editorial

Respektovat neznamená mlčet

Erik Tabery

Jestli něco skutečně potřebujeme respektovat, tak fakt, že se demokratická společnost skládá z pestrých názorů a má různé nezávislé instituce, které se vzájemně kontrolují

Anketa

V jaké kondici je český dokument? (Ptali jsme se u příležitosti zahájení MFDF Ji.hlava)

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/despekt

Respekt

Komentář

Timothy Garton Ash: Praha je po volbách hlavním městem úplně normální západní země – bohužel!

Timothy Garton Ash

Návrat populistů v Česku je součástí mnohem širšího evropského trendu

 

Na plný plyn do světa protekce a kupování si politiků

Marek Švehla

Ve hře o CHKO Soutok nejde jen o ochranu velkého lužního lesa, ale také o náš právní stát

Fico a teorie chaosu

Martin M. Šimečka, Denník N

Zákon o nezamýšlených důsledcích špatných rozhodnutí se začíná na Slovensku stále více prosazovat

Naši dobu pohlcuje krize důvěry v demokracii. Jak ji obnovit?

Fareed Zakaria

Co se můžeme přiučit na tribunách sportovního utkání

Téma

Odklání se Trump od Putina?

Ondřej Kundra, Tomáš Brolík

Co stálo za zrušením schůzky v Budapešti a proč se Rusko tolik bojí Tomahawků

Zahraničí

Ne, Putin nevyhrává

Andrew Ryvkin, The Atlantic

Podceňovat ruského vůdce je nebezpečné, ale pokud v něm vidíme mocného temného čaroděje, hrajeme mu do karet

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Snílci z Ričrdova Turkistánu – příběh „druhého táty” Filipa Turka 

Ivana Svobodová

Jak vypadá svět podnikatele Richarda Chlada stojícího za stranou Motoristé, co se v něm děje a z čeho se do něj šíří strach

Úniky Rusům, čistka mezi vojáky a střet zájmů se zbrojaři

Ondřej Kundra

Zástupci SPD mají obsadit obranu. Jak ji mohou proměnit?

Motoristům se vrátilo sebevědomí: Turek už je zase jejich kandidátem na ministra zahraničí

Kristýna Jelínková, František Trojan

Vládní posuny: Kolovratník nebude šéfovat resortu dopravy, post připadl SPD

Věda

První kvantový počítač v Česku je branou do světa, kde jsou kočky živé i mrtvé zároveň

Martin Uhlíř

Nové materiály a léky nebo prolomení šifer na internetu: to vše slibují tajemné stroje využívající k výpočtům jevy z říše subatomárních částic

Rodina a vztahy

Rolnička, bačkůrky, pyžámko, batůžek – a diplom

Markéta Plíhalová

Omama může být víc než babička. Jak v Česku vypadá služba, která pomáhá dětem z vyloučených lokalit přetrhnout řetěz chudoby? 

Jsem vdovec. A doufám, že budu fakt dobrý táta

Tomáš Brolík

Příběh muže, který po ztrátě ženy zkouší sobě a svým malým dětem vybudovat nový život

Rozhovor

Andrej Babiš měl jednat se všemi relevantními stranami 

Ivana Svobodová

S končícím ministrem Marianem Jurečkou o pevném poutu budoucí vlády, tajemství střetu zájmů šéfa ANO a o tom, jestli je vůně benzinu konzervativní hodnotou

Kultura

V Praze orgasmus, v Berlíně Hitler

Jan H. Vitvar

Kniha Andrey Sedláčkové přináší další neznámá fakta o životě malířky Toyen, jejíž kresby nejsou ani dnes vhodné pro pruderní oči

Většina mužů jsou feministi. A je jedno, jestli to vědí, nebo ne

Jindřiška Bláhová

Se skotským komikem Danielem Slossem o špatných vtipech, pokrytectví nebo o tom, koho by neměla komedie zlidšťovat

Událost týdne: Zemřel malíř Zbyšek Sion, poslední účastník legendárních tajných výstav

Jan H. Vitvar

Film týdne: Věříme v Bruce Springsteena, i když brečí. Životopis hudebníka kličkuje mezi depresí, genialitou a chlapským přátelstvím

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Procházka díly Márie Bartuszové na Hluboké připomíná cestu živým organismem 

Jan H. Vitvar

Literatura

Přízraky ztracených budoucností

Miloš Hroch

Jak stimulujícím materiálem může být hudba

Co se skrývá za portréty

Hana Ulmanová

Jeden den v životě

Evropou s elektroautem

Pavla Garlíková

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper