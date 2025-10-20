Odklání se Trump od Putina?
Co stálo za zrušením schůzky v Budapešti a proč se Rusko tolik bojí Tomahawků
Timothy Garton Ash: Praha je po volbách hlavním městem úplně normální západní země – bohužel!
Timothy Garton Ash
Návrat populistů v Česku je součástí mnohem širšího evropského trendu
Na plný plyn do světa protekce a kupování si politiků
Marek Švehla
Ve hře o CHKO Soutok nejde jen o ochranu velkého lužního lesa, ale také o náš právní stát
Fico a teorie chaosu
Martin M. Šimečka, Denník N
Zákon o nezamýšlených důsledcích špatných rozhodnutí se začíná na Slovensku stále více prosazovat
Naši dobu pohlcuje krize důvěry v demokracii. Jak ji obnovit?
Fareed Zakaria
Co se můžeme přiučit na tribunách sportovního utkání
Snílci z Ričrdova Turkistánu – příběh „druhého táty” Filipa Turka
Ivana Svobodová
Jak vypadá svět podnikatele Richarda Chlada stojícího za stranou Motoristé, co se v něm děje a z čeho se do něj šíří strach
Úniky Rusům, čistka mezi vojáky a střet zájmů se zbrojaři
Ondřej Kundra
Zástupci SPD mají obsadit obranu. Jak ji mohou proměnit?
Motoristům se vrátilo sebevědomí: Turek už je zase jejich kandidátem na ministra zahraničí
Kristýna Jelínková, František Trojan
Vládní posuny: Kolovratník nebude šéfovat resortu dopravy, post připadl SPD
Rolnička, bačkůrky, pyžámko, batůžek – a diplom
Markéta Plíhalová
Omama může být víc než babička. Jak v Česku vypadá služba, která pomáhá dětem z vyloučených lokalit přetrhnout řetěz chudoby?
Jsem vdovec. A doufám, že budu fakt dobrý táta
Tomáš Brolík
Příběh muže, který po ztrátě ženy zkouší sobě a svým malým dětem vybudovat nový život
V Praze orgasmus, v Berlíně Hitler
Jan H. Vitvar
Kniha Andrey Sedláčkové přináší další neznámá fakta o životě malířky Toyen, jejíž kresby nejsou ani dnes vhodné pro pruderní oči
Většina mužů jsou feministi. A je jedno, jestli to vědí, nebo ne
Jindřiška Bláhová
Se skotským komikem Danielem Slossem o špatných vtipech, pokrytectví nebo o tom, koho by neměla komedie zlidšťovat