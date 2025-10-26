Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Nedaleko brány Titánů na Hradčanském náměstí v Praze přistály v rámci festivalu Český vesmírný týden obří nafukovací modely nebeských těles. V katedrále sv. Víta začalo ladění nových varhan. Rusové odmítli americký návrh na zastavení bojů kolem současné frontové linie a pokračovali dál v útocích na civilní a energetické cíle Ukrajiny. Pod taktovkou hnutí ANO pokračovalo jednání o nové vládě Andreje Babiše, v níž má křeslo ministra obrany získat hnutí SPD Tomia Okamury požadující konec české pomoci Ukrajině a referendum o vystoupení z NATO. Ne, odpověděl místo-předseda ANO a jeden z partajních vyjednávačů o nové vládě Karel Havlíček na dotaz médií, zda se Babišův kabinet bude po nástupu k moci účastnit solidárního mechanismu Evropské unie, v němž by státy Unie měly buď převzít určitý počet běženců z hraničních – a uprchlíky přetížených – zemí Unie, nebo tyto země podržet alespoň finančním příspěvkem na řešení migračního problému. Kdyby se mi mělo něco stát a byl bych třeba napaden, dá se s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že to vede někam tímhle směrem, a to by mohlo být pro někoho, kdo by dostal takový špatný nápad, odrazující, vysvětlil novinář Vojtěch Dobeš, proč veřejně odhalil svůj zásadní podíl na někdejším včasném okopírování rasistických a Hitlera velebících příspěvků europoslance a čestného doživotního prezidenta strany Motoristé sobě Filipa Turka, jejichž nedávné zveřejnění zkomplikovalo Turkovu cestu na post ministra zahraničí České republiky a přivolalo na Dobeše hněv Turka i jeho relativně možná nebezpečných fanoušků nebo spojenců. Na Horním náměstí v Olomouci otevřela Kavárna Potmě dávající návštěvníkům možnost vyzkoušet si, jaké to je ve světě nevidomých. Naše kavárna nutí návštěvníky zavírat oči, protože mít je otevřené je zbytečné; máme spoustu hostů, kteří mají dojem, že se tady rozkoukají, ale to opravdu nejde, řekl médiím k fungování nového podniku zaměstnanec kavárny Miroslav Orság. Během vojenského cvičení byl na dně Vodní nádrže Lipno objeven automobil s ostatky dvou mladých Rakušanů, kteří se v roce 2015 vydali do Česka na výlet a hned první den ve Vyšším Brodě záhadně zmizeli. V Jeruzalémě zemřela Dita Krausová, vězeňkyně šesti nacistických koncentračních táborů a jedna z posledních pamětnic holokaustu. Za účasti syna Nicka Wintona a zachráněných sester Fleisch-mannových se v Brně konala premiéra muzikálu Winton pojednávajícího o životě Nicholase Wintona, bankovního úředníka, kterému se podařilo vyvézt z protektorátu do pěstounských rodin v Anglii dohromady 669 židovských dětí a zachránit jim tím život. Každý člověk má odpovědnost a zmůže víc, než si třeba sám myslí, shrnul na besedě s diváky hlavní odkaz svého otce Wintonův syn Nick s připomínkou, že jeho otec měl na svoji záchrannou akci jen krátký čas od března 1939 do vypuknutí druhé světové války o šest měsíců později a navíc k tomu musel normálně pracovat. Představte si, co můžete dokázat vy, řekl plnému hledišti Nick Winton. Herci Divadla Járy Cimrmana potisící dobyli severní pól. Benešovská radnice oznámila obyvatelům, že skončil čas klepačů a toto nyní už nepotřebné a nepoužívané zařízení bude odstraněno z tamních sídlišť.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Pět světových zpráv
Přízraky ztracených budoucností
Jak stimulujícím materiálem může být hudba