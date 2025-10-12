0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Miliardář Tykač vyráží do boje
Zahraničí10. 12. 20259 minut

Uděláme Evropu opět skvělou. Evropanům navzdory

Nová americká bezpečnostní strategie označuje evropský prostor jako civilizaci v úpadku a slibuje, že Spojené státy mu pomohou k někdejší slávě

Dominika Perlínová

Evropa už se pár dní vzpamatovává z další facky, kterou jí uštědřila administrativa Donalda Trumpa. Ve více než třicetistránkovém dokumentu, jenž nastiňuje aktuální cíle pro americkou zahraniční politiku, Bílý dům varuje, že Evropa je v krizi, a že pokud se tak bude vyvíjet dál, přestane být spojencem. Je to pořád stejná písnička: Spojené státy starému kontinentu vytýkají slabou ekonomiku a malou konkurenceschopnost, zlobí se kvůli přílišné otevřenosti migrantům, vadí jim údajná cenzura a potlačování svobody slova. A vadí i samotná existence Evropské unie, která oslabuje národní státy.

Po více než půl roce od proslovu viceprezidenta J. D. Vance na konferenci v Mnichově je tak Evropa znovu a tentokrát oficiálně upozorněna na to, že Spojené státy už nejsou tím, kým bývaly. Zatímco v únoru se politici mohli uklidňovat – a uklidňovali se – pocitem, že jde pouze o názor Trumpovy dvojky a některých radikálních členů administrativy, dnes se z tohoto názoru evidentně stal v Bílém domě mainstream, kterým se řídí všichni. Otázka, co se s tím dá dělat, je opět naléhavější.

O co přesně jde

Není neobvyklé, že američtí prezidenti vydávají vlastní zahraniční strategii, aby Kongresu, voličům, ale i zbytku světa ukázali, na co se chtějí soustředit a co prosazovat. Dokument většinou nebývá příliš detailní, nicméně jasně říká, kdo je americkým spojencem nebo co supervelmoc vnímá jako největší hrozbu. To dělá i nově zveřejněná strategie, ale zde podobnost končí. Zatímco v minulosti Spojené státy – a to včetně první administrativy Donalda Trumpa – definovaly jako možné hrozby Rusko, Čínu, teroristické organizace nebo třeba i globální oteplování, tentokrát ve zprávě nic podobného není.

