Většina mužů jsou feministi. A je jedno, jestli to vědí, nebo ne
Se skotským komikem Danielem Slossem o špatných vtipech, pokrytectví nebo o tom, koho by neměla komedie zlidšťovat
Dělat rozhovor se skotským komikem Danielem Slossem je v lecčem podobné jako sledovat jeho stand-upy. Odpovědi na otázky někdy formuluje téměř tak, jako by stál na pódiu a vyprávěl vtipy. Naštěstí je však typem komika, který nejde pouze po prchavém smíchu a laciných terčích nebo který by témata jako feminismus nebo sexuální násilí banalizoval nebo používal oportunisticky. Dotýká se jich i jeho nejnovější show, kterou přivezl do Prahy. „O ženách můžete říct během stand-upu příšerné věci a stále můžete stoprocentně stát za naprostou rovnoprávností,“ říká v rozhovoru, který poskytl Respektu.
Máte ve svém repertoáru vtip, na který nejste úplně pyšný?
Nejspíš víc než jeden. Vtipkoval jsem o tlustých lidech, určitě jsem udělal nějaké homofobní vtipy, ale ty vlastně dělám pořád. Trávím tolik času mezi gayi, že mi někdy nedochází, že někdo může moje vtípky na jejich adresu brát ne jako ironii, ale vážně. Jako když běloch tráví hodně času s černošskými kamarády a občas mu ujede slovo začínající na „N“.
Zní to trochu jako variace na „nejsem rasista, protože mám plno černošských přátel“.
