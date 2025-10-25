0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak prezident zamíchá vládními kartami
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kultura25. 10. 202512 minut

Většina mužů jsou feministi. A je jedno, jestli to vědí, nebo ne

Se skotským komikem Danielem Slossem o špatných vtipech, pokrytectví nebo o tom, koho by neměla komedie zlidšťovat

Jindřiška Bláhová

Dělat rozhovor se skotským komikem Danielem Slossem je v lecčem podobné jako sledovat jeho stand-upy. Odpovědi na otázky někdy formuluje téměř tak, jako by stál na pódiu a vyprávěl vtipy. Naštěstí je však typem komika, který nejde pouze po prchavém smíchu a laciných terčích nebo který by témata jako feminismus nebo sexuální násilí banalizoval nebo používal oportunisticky. Dotýká se jich i jeho nejnovější show, kterou přivezl do Prahy. „O ženách můžete říct během stand-upu příšerné věci a stále můžete stoprocentně stát za naprostou rovnoprávností,“ říká v rozhovoru, který poskytl Respektu.

Máte ve svém repertoáru vtip, na který nejste úplně pyšný?

Nejspíš víc než jeden. Vtipkoval jsem o tlustých lidech, určitě jsem udělal nějaké homofobní vtipy, ale ty vlastně dělám pořád. Trávím tolik času mezi gayi, že mi někdy nedochází, že někdo může moje vtípky na jejich adresu brát ne jako ironii, ale vážně. Jako když běloch tráví hodně času s černošskými kamarády a občas mu ujede slovo začínající na „N“.

↓ INZERCE

Zní to trochu jako variace na „nejsem rasista, protože mám plno černošských přátel“.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články